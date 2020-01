Põlva Serviti võitles Balti liigas tiitlikaitsja vastu välja viigi

Teise pooltunni algul sattus vastastel võimsasse hoogu serblane Bojan Zupanjac, kes viskas neli väravat ja 36. minutil oli Serviti edu veel vaid 18:17. Pihus ja Anatoli Tšezlov kasvatasid vahe uuesti kolmele väravale ning jätkuvalt tõrjus teisel pool väljakut suurepäraselt Lepasson.

Rünnakul kiirelt ja mitmekülgselt mänginud Cocks jõudis siiski viigini, kui Zupanjac realiseeris 47. minutil karistusviske seisuks 22:22. Kolm minutit hiljem sai tiitlikaitsja 24:23 ette ja 53. minutil tegi vastaste liider Nico Rönnberg 26:24. Serviti nii lihtsalt alistuda ei kavatsenud. Vähemuses mängides oli Sander Sarapuu täpne kiirrünnakul ja Timmo viskas 26:26.

Veel korra tabas Zupanjac, kuid 20 sekundit enne lõpuvilet realiseeris Sillaste karistusviske ning kohtumine lõppes 27:27 viigiga. Timmo viskas põlvalaste kasuks kuus, Sillaste neli ning Kase ja Pihus kolm väravat, vastaste täpseim oli Zupanjac seitsme tabamusega.

"Kindlasti võidetud ja ka väga tähtis punkt, et säiliks lootused edasi pääseda. Suurema osa teisest poolajast mängisime noorema koosseisuga ja arvestades, kes meil vastas olid, siis võib rahule jääda. Avapoolaja keskel hakkasime julgemalt nii kaitses kui rünnakul tegutsema ja saime eest, aga oli teada, et Cocks parandab teisel pooltunnil," hindas Kalmer Musting.

"Rõõmustab, et meil on pea täiskoosseis olemas, sest nii Indrek Neeme kui Ülljo Pihus on tervenenud. Timmo oli koondisest naastes päris roostes, aga täna viskas juba tähtsaid väravaid ja sai mängumehe tunde tagasi. Kindlasti tuli hästi sisse Lepasson, kes hoidis meid mingil hetkel oma tõrjetega mängus," analüüsis Serviti peatreener.