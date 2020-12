Põlva Serviti peab euromängud kodus, HC Tallinn võõrsil tõelise tipptiimi vastu

Paremsisemisena tegutsev Grištšuk tunnistas, et kokkumängu taasleidmine võttis palju aega. "Meilt lahkus suvel mitu võtmemängijat ja esineme küllaltki noore koosseisuga. Aga nüüd on hakanud iga mänguga paremuse poole liikuma ja võidudki tulevad," lisas Grištšuk, kes kolmapäeval viskas 30:24 võidus Hranice TJ Cementi üle viis väravat.

"Põlva-reisi eel on tunded pisut mõistatuslikud. Peab ju mängima hiljutiste klubikaaslaste vastu, aga tegu on ikkagi eurosarjaga, kus tahame edasi pääseda. Mul on siiski hea meel, et just Serviti vastaseks saime – näen tuttavaid nägusid ning saan kontrollida ja näidata, mida olen vahepeal õppinud," arutles Grištšuk.

Rootsi tippklubi võõrustab HC Tallinnat

HC Tallinn alustab laupäeval kolmandat eurohooaega. Eelmisel kahel kaotati neli mängu, aga kõik napilt. Sel korral astub vastu tugeva käsipalliriigi tugev klubi, sest Ystads IF hoiab hetkel Rootsi meistriliigas teist kohta.

"Meil on väga hea meel, et saime vastaseks tõelise tipptiimi. Kolm aastat tagasi HC Tallinna projektiga alustades oli eurosari kindlalt meie plaanides ja eelmised kaks hooaega on juba tõestanud, et need mängud annavad meeskonnale vägagi positiivse efekti," sõnas Tallinna peatreener Risto Lepp.

Ystads IF-il on ajaloost ette näidata kaks Rootsi meistrikulda, viimane hooajast 1991/1992. Aastatel 2008–2009 mängis samas klubis Eesti 2003. ja 2005. aasta parim käsipallur Kaupo Palmar, kelle 17-aastane poeg Kasper kuulub hetkel Ystadi duubelmeeskonda ja debüteeris tänavu Rootsi U17 koondises.