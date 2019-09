Põlva Serviti kaotas viimase sekundi viskest ja langes eurosarjast

Võitlus jätkus lõpuni, Serviti jõudis 26:26 viigini, ent praktiliselt lõpusireeniga lendas tosinalt meetrilt sooritatud efektne vise Lepassoni selja taha. Riko sai 27:26 võidu ja edenes järgmisse ringi. Sillaste viskas seitse, Timmo neli, Kristjan Muuga kolm, Hiiend, Holodjuk, Ülljo Pihus ja Otto Karl Kont kaks väravat ning Rudissaar, Indrek Neeme, Sander Sarapuu ja Carl-Eric Uibo lisasid ühe tabamuse. Horvat tabas Riko kasuks samuti seitse korda.

"Kahju, et kodus võita ei suutnud, aga vähemalt tõestasime, et suudame tugeva Sloveenia liiga medalimeeskonna vastu 60 minutit mängus olla. Jõud olid võrdsed, võibolla Rikol on veidi ühtlasemalt need jõud jagatud ja kindlasti on neil tagaliinis oluliselt enam viskearsenali," sõnas Musting.

"Täna oli kindlasti parem esitus kui Sloveenias. Tuli küll sisse üks mõõn siin ja teine seal ning eriti mängu algul tegime palju kiirustatud otsuseid ja tehnilist praaki, aga tervikuna polnud mängupildil viga. Kahju, et euromängud läbi, ent pikk hooaeg nii Eesti meistrivõistlustel kui Balti liigas veel ees," lisas Serviti peatreener.