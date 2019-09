Põlva Serviti alustas eurosarja kaotusega

Oluliselt lähemale Eesti meister ei saanudki, vahe hoopis kasvas ning lõpuvile kõlades tuli tunnistada 22:32 kaotust. Sillaste viskas Serviti kasuks seitse, Muuga neli, Hiiend, Otto Karl Kont, Ülljo Pihus ja Stanislav Holodjuk kaks ning Uibo, Alfred Timmo ja Anatoli Tšezlov ühe värava. Riko vasakäär Pucelj oli kohtumise resultatiivseim kaheksa tabamusega.

"Eks see mäng meie enda tehnilise praagi nahka läks. Tegime vastasele ohtralt kingitusi, nad said väga lihtsaid väravaid – näiteks kiirrünnakutest kuus rohkem kui meie. Algus polnud väga praagirohke, aga vastaste väravat ei õnnestunud lahti muukida. Üllatuslikult jäime just poolaegade lõpus selgelt alla," kommenteeris Musting.

"Tervikuna jäi kindlasti palju tagaliini võimsuse või selle puudumise taha. Positiivse poole poolt tooks esile mõlemad väravavahid, nii Varusk kui Lõokene esinesid silmapaistvalt, hea oli ka Sillaste. 11 väravaga on ikka mänge võidetud, aga väga harva, kuid kindlasti läheme järgmisel laupäeval võitlema võidu nimel," kinnistas Musting.

Korduskohtumine toimub nädala pärast ehk 7. septembril, algusega kell 18 Põlvas, Mesikäpa hallis. Kahe mängu koondtulemuse abil selguvat paari võitjat ootab EHF Cupi järgmises ringis Valgevene meistrivõistluste hõbe ja pikaaegne Serviti konkurent Balti liigas Minski SKA.