Peatreener Sivertsson kutsus käsipallikoondisse 19 meest: sain kokku kõik mängijad, keda soovisin

"Tänase seisuga oleme saanud kokku kõik mängijad, keda soovisime. Celminšil oli detsembris kannavigastus, aga see peaks nüüd kontrolli all olema. Varuski kvaliteet on mulle teada ja ta toob kogemustega kindlasti võitlust väravavahi positsioonile. Kelk on huvitav ja teist tüüpi joonemängija," lahkas Sivertsson tehtud valikuid.

"Väga kasulik on meeskond niivõrd pikaks ajaks kokku saada. Meil on olnud laagreid Poolas ja Rootsis, aga alati oli seal puudujaid. Seega on hea kõigi parematega ühiselt töötada nii individuaalselt kui meeskondlikult. Nii saame usutavasti viia tehnilise praagi mängudes miinimumini ja parandada taktikalisi vigu, mida tegime MM-mängudes," selgitas 54-aastane rootslane.

Luksemburgi ettevalmistus erineb Eesti omast täielikult, sest meeskonda ootab enne EM-valikmänge veel kodune MM-valikturniir, kus kolme päeva jooksul kohtutakse Slovakkia, Leedu ja Fääri saartega. Sügisel pidas Luksemburg kodus kaks maavõistlust Lätiga ning sai ühe võidu ja ühe kaotuse. Detsembris kaotati kahel korral võõrsil Itaaliale.

"Ühest küljest on kindlasti vastasele kasulik saada mängukogemust. Aga teisest küljest, suureneb sellise koormusega vigastuste- ja väsimusoht. Meile aga annab kolme mängu nägemine vahetult enne omavahelist vastasseisu hindamatut videomaterjali, mille põhjal valmistuda," hindas Sivertsson.

Eesti koondis EM-valikmängudeks: Eston Varusk, Henri Sillaste, Alfred Timmo (kõik Põlva Serviti), Robin Oberg, Armis Priskus, Kaspar Lees, Markus Viitkar, Rainer Kelk (kõik HC Tallinn), Martin Johannson (Bukaresti Steaua), Armi Pärt (HIF Karlskrona), Jürgen Rooba (Nice'i Cavigal Handball), Kristo Voika (Nove Veseli TJ Sokol), Rasmus Ots (SG VTB/Altjührden), Mait Patrail (TSV Hannover-Burgdorf), Dener Jaanimaa (Zaporožje HC Motor), Hendrik Varul (Hammarby IF), Karl Roosna (HSG Krefeld), Karl Toom (TV Emsdetten), Andris Celminš (Velenje RK Gorenje). Peatreener Thomas Sivertsson, treenerid Martin Noodla ja Janne Ekman.