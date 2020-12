Päraste mõneaastast pausi ellu kutsutud naiste käsipallikoondise peatreeneriks sai Taavi Tibar

"Lähituleviku peamine ülesanne on harjutada naised mõttega, et Eesti koondis eksisteerib. Koduses käsipallis on suur mure, et naised lõpetavad varakult mängimise. Läbi koondise saame pakkuda väljundit ja lisamotivatsiooni ala juurde jääda. Noortele aga omakorda iidoleid ja eesmärki, kuhu pürgida," kirjeldas koondise peatreener.

"Eestis tehakse naiste ja tüdrukutega head tööd. Näiteks Reval-Spordis juba aastaid kogenud Ella Kungurtseva juhendamisel, aga peale on kasvamas noorem põlvkond, nagu Merit Moro Tabasalus või Kaupo Liiva Kehras. Põlva on kahjuks hetkel kaardilt kadunud, aga samas töötab Toomas Heinla nii Pärnus kui ka Kehras ning esmakordselt on Audenteses käsipallitüdrukud, kes seal Martin Noodla käe all harjutavad," vaagis Tibar hetkeseisu.