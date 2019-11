Oktoobrikuu parimaks valiti Kaspar Lees

Mõlemas oktoobris toimunud liigamängus valisid vastasmeeskondade peatreenerid Tallinna parimaks just Kaspar Leesi, kes nii kogus 20 punkti. Sama tulemuse sai ka Aruküla/Audentese väravavaht Siim Normak, ent Leesi kasuks kallutas kaalukausi karikamängus SK Tapa vastu parimaks valimine. Esiduole järgnesid 16 punktiga Dmõtro Jankovski Kehrast ja Raiko Roosna Viljandist.

"Paljud klubid on kurtnud vähese koormuse üle oktoobris, mina seda muidugi öelda ei saa. Pigem vastupidi, sest lisaks kuuele HC Tallinna mängule mahtus mul eelmise kuu sisse koondisetsükkel. Klubis jäigi võibolla mingil hetkel normaalsest treeningust puudu, ainult mängud ja taastumine," sõnas 29-aastane Lees.

"Liigas saime kindlalt jagu mulkidest ja jäime tasavägises mängus alla Kehrale. Viimased neli kaotust ongi tulnud ühe- või kaheväravalised, neist kaks eurosarjas. Ilmselt on veel vaja harjuda, sest tagaliinis olen mina uus ja Marko Slastinovski samuti. Kokkumäng vajab parandamist, aga hooaeg on pikk ja küll me need võrdsete mängude lõpud ka endi kasuks pöörame," uskus kuu parimaks valitud pallur.

Viimased kaheksa hooaega Kehras pallinud SK Tapa kasvandik siirdus sel suvel HC Tallinnasse ja vähemalt ajutiselt tegutseb harjunud vasaku ääre asemel mängujuhina. Leesi visketäpsust pole muudatused mõjutanud. 28 väravaga on ta meistriliiga snaiprite edetabelis avaringi järel teisel kohal, kehralasel Dmõtro Jankovskil on neli tabamust enam.