Novembrikuu parima tiitli jagasid Janar Mägi ja Alfred Timmo

"November oli Kehra jaoks tõesti edukas ja mänguliseltki ütleks, et seis on enam-vähem. Enim rõõmu pakkus mulle Balti liiga võit Vilniuse VHC Šviesa üle. Tagasitulekust alates pole ma Kehrat näinud sellist kaitset mängimas," vaatas Mägi tagasi 30. novembril võõrsil saadud 26:23 võidu poole, kui avapoolajal lubati leedukatel vaid viis väravat visata.

"Siis oli meil veel ka Dmõtro Jankovski rivis, tema vigastus on suur löök. Liigamängudes alistasime Viljandi ja Tapa, aga lihtsaid vastaseid siin täna pole. Õnneks on meistriliiga muutunud tasavägisemaks. See annab lootust, et tõusevad esile uued mängijad ja nii saaks ehk abi ka meie rahvusmeeskond," lisas 32-aastane ekskoondislane.

Eesti meister Serviti pidas novembris kolm meistriliigamängu, oli kindlalt üle SK Tapast ja Aruküla/Audentesest ning alistas pärast kaotatud poolaega HC Tallinna 29:23. Alfred Timmo näitas stabiilsust ning sai igas kohtumises kirja neli väravat. Snaiprite tabelis on 19-aastasel põlvalasel Mägist 14 tabamust vähem.