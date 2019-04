Noortele toetuv Mella naiskond loodab hooaja lõpusirgel tahtmisele

Pikale hooajale tagasi vaadates nentis Mella peatreener, et noored tüdrukud on kevadeks juba väsinud. Samas ei ole selle probleemi põhjuseks meistriliiga tase, vaid hoopis noorteklassid. „Näen, et noored on praeguseks väsinud, aga mitte seepärast, et meistriliigas oleks mängutempo liiga kiire,“ selgitas Kungurtseva. „Eestis ei ole sellist asja, et kõrgliigas oleks kiirused liiga suured. Käisin Venemaal ja nägin, kuidas seal mängitakse noorteklassides – see on hoopis teine mäng. Aga mängijate väsimuse põhjuseks on palju mänge, sest tüdrukud teevad kaasa ka noorteklassides ja sealgi on palju mänge,“ lisas Kungurtseva.

Noormängijatest rääkides sõnas Mella peatreener, et mõnede tüdrukute esitustega kõrgliigas võib rohkem rahule jääda kui teistega. Kogemusi hankisid aga kõik sel hooajal ja seda tuleb kiita. „Panime mõned tüdrukud mängima nende jaoks uuetele positsioonidele ja nad said hakkama,“ rääkis Kungurtseva.

Eesti meistrivõistlustel ootab Mellat ees veel üks mäng ehk finaalseeria teine kohtumine. Enne seeria algust sõnas Kungurtseva, et kui kogemused ja vanus räägivad Padise kasuks, siis tema hoolealuste poolt räägib suur motivatsioon. „Loomulikult tahab Padise ka võita, aga meil on väga noored tüdrukud, kes väga-väga tahavad naiste kõrgliiga kuldset medalit võita,“ ütles Kungurtseva.

Samas lisas Mella peatreener, et teatud tingimustel jääks ta rahule ka hõbemedalitega. „On selline ütlus, et mõni kaotus on võrdne võiduga,“ rääkis Kungurtseva. „Kui tüdrukud on platsil lihtsalt selleks, et seal olla, siis ma ei jää rahule. Kui nad aga võitlevad lõpuni ega anna alla, siis ma olen ka teise kohaga rahul,“ sõnas Mella peatreener lõpetuseks.