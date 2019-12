Naiste MM-blogi | Alina Molkova: Venemaa ja Hispaania on õigustatult poolfinaalis

"Leian, et Venemaa ja Hispaania on õigustatult kindlustanud koha poolfinaalis juba enne omavahelist mängu. Mõlemad näitavad väga head käsipalli ja ehkki venelannadel oli ehk veidi kergem alagrupp, siis seitse võitu seitsmest mängust on juba iseenesest näitaja. Mullune EM-hõbe ja Rio olümpiavõitja pole kümme aastat MM-il medalini jõudnud, seega nälg on kindlasti suur.

Suvel vahetus naiskonnal treener kui pikaaegse ja karmi käega Jevgeni Trefilovi asemele tuli Ambros Martin. Treenerina üliedukas hispaanlane töötab lisaks juba teist aastat Rostovi klubiga ning koondises on koguni üheksa mängijat just Rostovist. See kajastub ülimalt heas koostöös ja teineteise tunnetamises.

Füüsiliseltki on venelannad heas vormis, seeläbi kaitses suurepärased ning saavad kasutada endale meelepärast kiiret mängu. Põhimängujuht Darja Dmitrijeva sai küll suvel vigastada, aga noor, alles 22-aastane Jaroslava Frolova teeb fantastilist tööd tema asemel. Tervikuna seisneb Venemaa tugevus aga just ühtlases koosseisus ja heas võistkonnavaimus.

Kahjuks pole ise saanud jälgida nii palju mänge kui soovinuks. Algusajad on ebamugavad, lisaks pean valmistuma järgmisel nädalal Piiteris algavaks sessiooniks ülikoolis. Liigas on sel aastal jäänud veel üks mäng, aga karikasarjas saadud ülipingeline võit tiitlikaitsja HB Käerjengi üle pigistas nii tühjaks, et mitu päeva ei suutnud midagi teha ega MM-igi vaadata.

Kõikides nähtud mängudes meeldib mulle, et naiste käsipall on muutunud veel kiiremaks ja tänapäevasemaks. Võistkondade kaitsest rünnakule üleminek toimub uskumatu tempoga, aga minu hinnangul on ja jääb peamiseks edu faktoriks hea kaitsetegevus."