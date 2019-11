Mullune hõbemedalimees: Eesti meistriliiga on tänavu võrdsem kui varem

"Läksin Tallases Jüri Lepa käe alla teises klassis ning gümnaasiumi ajal treenisin Martin Noodla juhendamisel Audenteses. Tegelikult mängisin veel kuni umbes 7.-8. klassini paralleelselt tennist, aga siis läks kahe ala ühendamine juba raskeks. Valisin käsipalli, sest mulle sobis see rohkem ja tulemusedki olid paremad," lahkas Mädo.

"Mu põhi- ja lemmikpositsioon on ikka vasaksisemine, aga olude sunnil on erinevaid rolle tulnud etendada. No mitte päris igal positsioonil, aga tihti kasutatakse mind paremsisemise või joonemängijana. Tagaliinis meeldib kõige enam, arvestades et mul on päris hea vise," tunnistas tänavu näiteks Balti liigas Kehra vastu Tallinna täpseim olnud Mädo.

Noormehe tänased juhendajad ehk isa-poeg Jüri ja Risto Lepp ütlevad kui ühest suust, et Mädo on viimasel aastal HC Tallinna enim arenenud pallur. "Rõõm kuulda, aga arenemisruumi on veel palju. Lisaks viskele usun, et olen hea meeskonnamängija, kuid füüsilist poolt, kiirust ja plahvatuslikkust – neid kõiki peab parandama," sõnas Mädo.