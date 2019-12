MM-blogi | Janeli Patrail: naiste käsipall saab uue maailmameistri

Turniiri tervikuna vaadates on selge, et naiste käsipall muutub üha kiiremaks ja jõulisemaks. Mulle kui joonemängijale meeldib aga väga, kuidas joonemäng on arenenud. Tõeliselt muljetavaldav, milliseid sööte sinna jagatakse ja et need ka kohale jõuavad ehk siis, et joonemängijad need kätte saavad."

Lisaks poolfinaalidele peeti reedel veel kohamänge. Viienda koha sai Montenegro, olles 28:26 üle Serbiast ning seitsmendaks platseerus Rootsi, alistades 35:24 Saksamaa. Finaal Hollandi ja Hispaania ning pronksimäng Venemaa ja Norra vahel toimuvad Kumamotos pühapäeval, Eesti aja järgi algavad need vastavalt 13:30 ja 10:30.