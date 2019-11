Meistriliiga: liidrile tihedas reas järgnev nelik võtab omavahel mõõtu

"Meie saime eelmises mängus lõpuks kasutada Siimo Tänavotsa, kes kahtlemata annab meile käigu juurde, eriti just viskejõu osas. Tagaliinis on meil olnud probleeme, pärast Vahur Oolupi lahkumist Taani ning Aleksander Oganezovi eemalolekut. Aga loodame teha järeldused kaotustest karikasarjas ja paremini vastu saada," sõnas Koppelmann.

Kolmapäeval võõrustab seni punktita Aruküla/Audentes liidermeeskond Põlva Servitit. Septembris sai tiitlikaitsja meistriliiga senise hooaja suurima võidu, olles Põlvas paremad tulemusega 40:18. Laupäeval ületas Serviti selle rekordi karikasarjas, alistades Viljandi HC 40:14.

Kas võidu- ja kaotusteseeriad jätkuvad või lõpevad?

Kuuenda vooru lõpetab neljapäevane kohtumine, kus HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ootab külla Viljandi HC-d. Meistriliiga avavoorus olid mulgid 27:25 paremad, kuid Balti liigas võitis Kehra 31:26. Tänaseks on Kehral kodustes sarjades ja Balti liigas all üheksamänguline võiduseeria. Samal ajal ja samades sarjades on Viljandi kaotanud kaheksa kohtumist järjest.

"Eks me loodame kümnendat võitu ka siia otsa saada, aga alahinnata Viljandit ei kavatse. Neil on koosseisuga probleeme olnud, aga kui kõik mehed kohal, oskavad vägagi targalt mängida," hindas kehralaste peatreener Mart Raudsepp.

"Andsin pühapäeval karikamängus mõnele mehele puhkust ja seda on ka vaja, sest alates järgmisest nädalast ootab meid ees hirmuäratav graafik. Ma ei tea, kuidas see kalender nii koostatud on, aga nelja nädalaga tuleb kümme mängu ja sealhulgas kaks reisi naabrite juurde Balti liigas," vaatas Raudsepp lähitulevikku.

"Kaotama me Kehrasse nüüd kindlasti ei lähe! Plaan on võidelda, aga avavooru võidu suunas pole mõtet vaadata. Kehral puudusid siis veel kaks välismaalast ja pigem peame järeldused tegema Balti liiga kaotusmängust. Ning tervikuna keskenduma rohkem oma mängule ning mitte nii väga vastase tegemistele," arvas Viljandi peatreener Marko Koks.

"Laupäeval saime Põlvas suure kaotuse, mis tõestas kui palju peame veel vaeva nägema. Mingitel perioodidel ei saa mängijad aru, et tegemist pole treeninguga, kus ebaõnnestumise järel antakse uus pall ja uus võimalus. Vigastused on meie hõreda koosseisu juures ka murekohaks, endiselt on eemal Sergei Rodjukov ja Raiko Roosna," tunnistas Koks.

Meistriliiga 6. voor:

19.11. 19:00 HC Tallinn – SK Tapa

20.11. 19:00 Aruküla/Audentes – Põlva Serviti

21.11. 19:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Viljandi HC