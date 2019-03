Meistriliiga jätkub põnevusmänguga Kalevi spordihallis

Serviti peatreener Kalmer Musting kohtumise olulisust eraldi ei rõhutanud. "Jäänud ongi veel ainult tähtsad mängud. Meil on tihe periood tulemas, kus nädalavahetusel ootavad kaks Balti liiga mängu Riihimäe Cocksiga ning järgmisel kolmapäeval Kehra. Õnneks need kolm kohtumist peame kodus, Tallinna vastu läheme pärast pikka bussireisi," sõnas Musting.

"Võtame igat mängu eraldi, seega pole Tallinna-mäng seotud või ettevalmistuseks Balti liiga veerandfinaalidega. Nii meie kui pealinlaste trump on hea kaitse ja kiire mäng, seega peame Tallinna mängutempo eos maha suruma ning keskenduma siis oma tegemistele. Viimati küll alistasime sama vastase, aga seda õnnega pooleks," lisas Musting.

Teises A-vaheturniiri kohtumises võõrustab Põlva Coop kolmapäeval liigaliider Kehrat. Eelmises voorus Serviti kimbutanud ja vaid 31:34 kaotanud noor Põlva meeskond on Kehralegi kõvad lahingud tänavu andnud. Põhiturniiril kaotati võõrsil vaid 27:28 ning jaanuaris kodusaalis 32:36.

Aruküla/Audentes soovib kodusaalis head mängu näidata

B-vaheturniiri 13 punktiga juhtiv Viljandi HC võib kolmapäeval praktiliselt juba kindlustada pääsu veerandfinaali. Selleks vajatakse võitu Arukülast ning konkurentide viiki, sest nii Aruküla/Audentes, SK Tapa kui HC Viimsi/Tööriistamarket on kogunud kuus punkti. Põhiturniiril üllatasid arukülalased mulke 26:25 võiduga, ent kaotasid siis kodus 26:34.

"Alustasime vaheturniiri võiduga Viimsi üle, aga vastasel oli mitmeid põhimehi puudu. Siiski oli näha, et paljud asjad on paremini toimima hakanud ning uued liitunud ehk Antti Rogenbaum ja Kaimar Lees elavad vaikselt sisse. Nad toovad väga vajalikku tarkust ja kogemust noorde võistkonda," sõnas Aruküla/Audentese peatreener Martin Noodla.

"Meil on endiselt audis Markus Kask, aga kõik ülejäänud peaks kodusaalis rivis olema. Oleme Viljandit sel hooajal korra hammustanud, aga tahaks üle pika aja just kodus hea mängu teha," vihjas Noodla tõsiasjale, et meeskond on tänavu seitsmest kodumängust kuus kaotanud.

"Eelmises mängus Tapa vastu tegime oma elu raskeks, kuidagi ei saanud realiseerimise ja Mikola Naumiga väravas hakkama. Õnneks tuli dramaatilise lõpuga võit, aga lihtsamaks ei lähe ka kolmapäeval. Aruküla jaanuarikuised täiendused tugevdasid meeskonda ning sealgi on väravasuul kogenud Siim Normak, kes hoogu sattudes on raskesti üle mängitav," analüüsis Viljandi peatreener Marko Koks.

Neljapäeval lõpetavad 16. vooru SK Tapa ja HC Viimsi/Tööriistamarket, kes sel hooajal juba kaks ülipõnevat lahingut pidanud. Sügisel tehti Viimsis 27:27 viik, kuid jaanuaris tulid viimsilased kaotusseisust välja, et võtta hooaja esimene võit tulemusega 29:27.

Meistriliiga 16. vooru mängud:

5.03. 19:00 HC Tallinn – Põlva Serviti

6.03. 19:00 Põlva Coop – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

6.03. 19:00 Aruküla/Audentes – Viljandi HC

7.03. 19:00 SK Tapa – HC Viimsi/Tööriistamarket