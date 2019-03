Meeste käsipallikoondis saab tipptasemel väravavahtide treeneri

"Me ei suutnud novembris leida õiget inimest, aga väravavahtide treeneri palkamine oli alati meie plaanides," sõnas peatreener Sivertsson. "Olen Jannega koos töötanud ja tean, et ta sobib meie tiimi suurepäraselt. Ta toob kamaluga kogemust ja kuigi meil on head ja juba väljakujunenud puurivahid, siis alati on arenguruumi."

Janne Ekman sündis 1967. aastal Helsingis, kuid kolis 12-aastaselt Rootsi ning kasvas seal tippkäsipalluriks. Väravavahina esindas ta mitmeid Rootsi klubisid, võitis Hammarby IF-ga kahel korral meistrikulla ning mängis ühe hooaja ka Norras. Aastatel 1988-89 esindas ta viiel puhul Rootsi koondist ning 2003-07 29 korda sünnimaa rahvusmeeskonda.

Treenerina alustas Ekman tööd kõrgliigaklubis Eskilstuna Guif, kus on alates 2016. aastast peatreener. Kahel viimasel hooajal kaotas Guif veerandfinaalis hilisemale meistrile IFK Kristianstadile. Lisaks on Ekman viimased kuus aastat olnud Rootsi naiste koondise väravavahtide treener ning juhib kohaliku käsipalliliidu kollkiprite koolitussüsteemi.

"Kui Thomas helistas, siis haarasin kohe sellest põnevast väljakutsest. Lõpetan oma 12-aastase töö Guifis selle hooajaga ja kuna nautisin Rootsi naiste koondise juures Thomasega koostööd, siis võimalus treenida Eesti rahvusmeeskonna väravavahte kõlas suurepäraselt," selgitas Ekman Eesti treeneritiimiga liitumise tausta.