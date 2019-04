Meeste käsipallikoondis koguneb esmaspäeval

"Usutavasti on sel korral lihtsam võrreldes novembriga, mil alustasime nullist," arvas Sivertsson. "Mängijad tunnevad mind ja mina neid ning oleme tööd teinud nii sügiseste valikmängude ajal kui jaanuarikuises Poola-laagris. Põhiasjad on paigas ja saame lihvida erinevaid olukordi detailsemalt."

Sivertsson kutsus koondisse 17 pallurit, kellest mängule saab üles anda 16. "Kristjan Muugal on probleeme seljaga, mis loodetavasti lahenevad, kuid asendama me teda ei hakka. Karl Roosna võib paremäärt mängida ning esinumbrina näen Jürgen Roobat, kes tegi eelmisel nädalal superpartii Rootsi meistriliiga üleminekumängus," selgitas Eesti peatreener.

"Paberi peal näeb ehk meie ettevalmistusplaan intensiivne välja – viis treeningut ja mitu koosolekut 72 tunni sees, aga käsipallis on see normaalne. Lisaks pole kõik harjutuskorrad kindlasti kõrge tempoga, vaid keskendume rohkem pisiasjadele. Seda nii oma rünnaku- kui kaitsetegevuses, aga ka lätlaste mängupilti arvestades," lausus 54-aastane rootslane.

"Alustame kindlasti meeldetuletusest, kuidas tahame kuus-kuue vastu mängida, aga teeme tööd ka eriolukordade, näiteks seitse vs kuus jaoks. Tähtis on asju piisavalt palju korrata. See on nagu teatris – et tükk selgeks saada ja lavaline liikumine peaaegu automaatseks, tuleb harjutades palju kordusi teha," lisas Sivertsson.