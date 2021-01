Martin Noodla kordusmängu eel: meeskondlikus mängus on kõik lülid tähtsad

Kolme vooru järel on EM-valikturniiri 2. alagrupis Saksamaal kuus, Eestil ja Austrial kaks ning Bosnia ja Hertsegoviinal null punkti. Kahel viimasel on omavaheline mäng varuks. EM-finaalturniirile pääseb kaheksa alagrupi kaks esimest ning neli paremat kolmanda koha omanikku.

Eesti koondis jätkas valmistumist kordusmänguks Põlvas ning abitreener Martin Noodla sõnul on sama 16-liikmeline koosseis täie tervise juures ja valmis Bosniasse lendama. "Viimaste testide põhjal on kõik mehed negatiivsed, mis tänapäeval tähistab positiivset uudist," muigas Noodla ja kinnitas, et kedagi ei kimbuta ka väsimus või vigastus.

"Mängisime esimese kohtumise suhteliselt väikse rotatsiooniga, aga sellise aeglase mängutempo juures olnud see probleem. Kui asjad toimivad, pole mõtet rütmi sassi lüüa ja liigselt vahetada. Füüsiliselt keegi hätta ei jäänud, aga loomulikult peavad kõik pingil istuvad mehed valmis olema," sõnas Eesti koondise abitreener.

Kolmapäeval sai Eesti koondis 4:2 algedu, aga jäi peagi tagaajaja ossa. Poolaeg kaotati 11:14, kuid teisel pooltunnil tuldi järele, saadi uuesti juhtima ning võeti lõpuks 24:21 võit. Eduvõtmeteks kujunesid ennastsalgav kaitsetöö, väravavaht Rasmus Otsa tõrjed ja rünnakul seitsmekesi kuue vastu mängimine.

"Oleme ühiselt mängu analüüsinud ja parandamisruumi on endiselt. Esimesel 20 minutil jäi kaitse natuke liiga passiivseks ja mitmel puhul seal koostöö ei toiminud. Tegime treeningutel juba selles vallas tööd ja loodetavasti oleme pühapäevaks veel paremini valmis. Ka siis, kui vastased oma mängus midagi kardinaalselt muutma peaks," lausus Noodla.

Omavaheliste mängude seis muutus kesknädalal võrdsemaks ning Eestil on nüüd neli ja vastasel viis võitu kahe viigi kõrval. Neljal korral on mängitud Bosnia ja Hertsegoviina pinnal ning kui esimesel korral tehti 2003. aastal Gracanicas 23:23 viik, siis kaheksa aastat hiljem sai Eesti 23:21 võidu. Viimased kaks mängu – vastavalt 2014 Vitezis ja 2017 Sarajevos – Eesti kaotas.

"2003. aastal olin ise kohal ja mäletan, et kõrvalseisvat mängijat ei kuulnud – nii kõva vile ja kisa oli saalis. Publikuta mängides muutub varumeeste roll isegi olulisemaks. Selge, et keegi ei taha pingil istuda, aga meeskondlikus mängus on kõik lülid tähtsad. Nii ka meil, kus emotsionaalne kaasaelamine pingilt annab platsilolijatele palju juurde," kinnitas rahvuskoondise kasuks üle 200 värava visanud Noodla.