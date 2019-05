Martin Johannsoni unikaalne hooaeg eesmärke ei täitnud

Rumeenia meistrisarjas jäid mullu hõbeda võitnud Martin Johannson ja Bukaresti Steaua tänavu heitlema 5.-6. kohale. Pärast avamängu kaotust Calarasi AHC Dunareale, jäädi kolmapäeval 28:28 (13:13) viigiga lõppenud normaalaja järel alla karistusviseteseerias ning nii lõpetati kuuendana. Johannson viskas hooaja viimases mängus kaks väravat.

Johannson: kogemuse võrra rikkam – üle 70 mängu hooajal

"Mängisime sel hooajal neljas erinevas sarjas, nii et tegemist oli täiesti unikaalse aastaga. Kogemuse võrra jälle rikkam, ehkki tulemused polnud need, mida ootasime. Mulluse hõbeda järel saime veel korralikku täiendust paari kvaliteetse mängija näol ning madalamaid eesmärke kui juba saavutatud me ei seadnud," sõnas Eesti rahvuskoondise kapten.

"Kahjuks ilmnes peagi meie vale lähenemisnurk, kui püüdsime igal pool edukad olla. Tohutult tiheda mängugraafiku tõttu hakkasid tulema vigastused ja väike ring pallureid sai meeletu koormuse," nentis Johannson Steaua hooaja kohta, mil tehti kaasa Rumeenia meistri- ja karikavõistlustel, SEHA-liigas ning eurosarjaski.

"Hiljem – kui enam valikut polnud – analüüsiti olukord ümber ning SEHA-liigas said mänguaega pigem varumehed, ent olime juba hiljaks jäänud. Mõnede äärmiselt tähtsate pallurite hooaeg oli erinevate traumade tõttu lõppenud ja liiga lõpuosa oli juba piin. Kohamängudeski oli näha, et meie üle 70 mängu kõrval olid vastased pidanud alla 40," tõi Johannson näite lõppenud hooaja koormustest.