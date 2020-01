Martin Johannson: võimas publik muutis pühapäevase mängu meeldejäävaks

"Põlvas seisime rohkem kui üks müür ja kui keegi sattus käeulatusse, pakkusime kohe kõva kontakti, et vastase rünnakut lõhkuda ja sundida nad passiivseks. Neid avamängu lohakusi ja vigu tuleb edaspidi vältida, sest nüüd tulevad kindlasti tugevamad vastased, kes juba nii kergelt kaotusseisust välja ronida ei luba," lausus Johannson.

Eesti koondis sai üle pika aja kokku parima võimaliku rivistuse ja Rumeenia tippklubis Bukaresti Steaua igapäevast leiba teeniva joonemängija sõnul oli see väga tähtis. "Järgmine kord ei pea enam keegi nii-öelda ABC-st alustama, kõik on süsteemiga tuttavad. Saame jätkata lihvimise ja täiustamisega, mitte õppimise ja teineteisega harjumisega," arvas ta.

"Pikemat pinki omades toimis paremini ka rotatsioon, sest see peab igal heal meeskonnal nii olema. Kõigil on erinevad individuaalsed tugevused ja hea treener oskab neid kasutada. Teatud skeemides on tugevad ühed, teistes aga teised mehed ning nõnda hoiame ka vastaseid varvastel ja ei tee neile elu lihtsaks," analüüsis Johannson.

Eesti koondis pole alati kodusaalis edukalt mänginud. Viimastest aastatest on head näited kohtumised Türgi ja just Luksemburgiga, kellest võõrsil saadi jagu, ent kodus tunnistati kaotusi. Johannsoni väitel pole teda isiklikult kodupublik kunagi kammitsenud.

"On meie endi asi tribüünid elama panna, et neist siis hiljem ise toituda. Põlvas saime võimsa hoo üles avapoolaja lõpuspurdiga, tribüün tuli kõrvulukustavalt kaasa ja teisel pooltunnil me enam tagasi ei vaadanud. Sügav kummardus Põlvast ja mujaltki saabunud publikule, kes muutis pühapäeva meie kõigi jaoks meeldejäävaks," kiitis koondise kapten.