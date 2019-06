Martin Grištsuk siirdub kolmekordse Euroopa karikavõitja ridadesse

"Olen väga rahul selle üleminekuga. Hakkasime juba detsembris klubis arutama, et ehk oleks aeg mul edasi liikuda ning jõudsime kokkuleppele. Laadisin videoklipid oma esitustest üles ning kohe võeti Tšehhimaalt ühendust. Käisin kohapeal, treenisin meeskonnaga, huvi oli mõlemapoolne ja jõudsime lepinguni," kirjeldas Grištsuk üleminekulugu.

"Dukla on võimsa ajalooga klubi ja mulle meeldis kohapeal kõik. Meeskond on väga noor, enam-vähem minu vanuses pallurid, peatreener Daniel Čurda emotsionaalne ja asjalik. Ta ütles kohe, et meeskonnas on üks vaba koht ja see sobib mulle. Mängitakse lihtsalt ja minu rolliks saab olema tagant viskamine või joonele söötmine," lisas 22-aastane paremsisemine.

Grištsuk alustas käsipalliga teises klassis, treener Sergei Issajevi juures spordiklubis Reval-Sport. Pikalt tegeles Grištsuk paralleelselt ka kergejõustikuga ning erinevates vanuseklassides on tal ette näidata kaheksa medalit Eesti noortemeistrivõistlustelt – kettaheites, kõrgus- ja kaugushüppes, kümnevõistluses, odaviskes ja 4x100 m teatejooksus.

"Hiljem liitusin Audentesega ja viimased kolm aastat mängisin Servitis. Usun, et pealinnast Põlvasse kolimine oli õige otsus, sest õppisin seal palju. Audenteses oli mäng üles ehitatud minu või Karl Toomi viskepagasile, aga Põlvas sain väga suure kogemuse just meeskonnamängu osas," hindas kolmel korral Eesti A-koondist esindanud Grištsuk.