Mängija arvab | Markel Veiko: Servitile on raske vastu saada

Coopi meeskonna aprilli mahtus viis kohtumist erinevates meistrivõistluste faasides ja mõnes mõttes ka viis väga eripalgelist mängu. Vaheturniiri viimases kohtumises jäädi selgelt 18:32 alla HC Tallinnale, siis aga alistati veerandfinaalis mullune pronks Viljandi HC 33:23 ja 31:20.

"Võib vist öelda, et Viljandi vastu tulid meil mängud väga hästi välja. Nii kaitse kui rünnak toimis ja saime head võidud. Üks faktor oli kindlasti, et saime täiskoosseisuga mängida, kõik vigastatud olid rivis tagasi. Samas teadsime, et Viljandil on mitmeid pallureid puudu ning tundsime, et peamegi võitma," lahkas tänavu meistriliigas 57 väravat visanud Veiko.

Poolfinaalseeria kahes esimeses mängus tiitlikaitsja Põlva Servitit eriti kimbutada ei suudetud ning tuli kaks kaotust, 22:36 ja 30:38. "Servitil on ikka palju pikem pink ja võrdsemad vahetused, raske on vastu saada. Üks mäng on veel ees, aga reaalselt võtame seda kui head harjutamisvõimalust pronksiseeriaks," tunnistas 20-aastane vasakukäeline.