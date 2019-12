Mait Patraili koduklubi tõusis Saksamaal liidrikohta jagama

Saksamaa Bundesligas on aastalõpp traditsiooniliselt mänguderohke. Mait Patraili koduklubi TSV Hannover-Burgdorf kohtus küll kahe tabeli keskmikuga, kuid pidi võitude nimel kõvasti vaeva nägema. Et liider THW Kiel sai üllatuskaotuse, tõusis Hannover esikohta jagama – Kielil, Hannoveril ja SG Flensburg-Handewittil on 28 punkti, viimasel üks mäng enam peetud.

Rasmus Otsale väike, aga oluline karikavõit

Neljapäeval oli Hannover suure osa mängust tagaajaja osas HC Erlangeni vastu, kuid võitis 29:25 (11:16), Patraililt üks värav ja kaks resultatiivset söötu. Pühapäevalgi jäädi HBW Balingen-Weilstetteni vastu poolajaks kaotusseisu, aga võideti 35:33 (14:15). Kaheksakordne Eesti parim käsipallur tabas kaks korda ja andis ühe väravani viinud söödu.

Astme võrra allpool jätkus eestlaste tööandjate võiduta seeria. Karl Roosna viskas kolm väravat HSG Krefeldi 26:29 (12:16) kaotusmängus HSV Hamburgi vastu ning Karl Toom tabas kuus korda, lisades kaks resultatiivset söötu, ent TV Emsdetten jäi 22:25 (12:13) alla DJK Rimpar Wölfele.

Rasmus Ots ja SG VTB/Altjührden võitsid aga Alam-Saksimaa ja Bremeni karikavõistlused, mis omakorda andis klubile pääsme amatööride karikasarja 16 parema hulka. Finaalis alistas Otsa koduklubi SG Börde Handballi 19:12.

Soome karikafinaalis juhtis Helsingi Dicken – Valdar Noodlaga abitreeneri rollis – pea kogu kohtumise, kuid andis edu käest ning Karjaa BK-46 sai tulemusega 24:22 (10:11) karikavõidu. Sloveenias jäi kannavigastust raviv Andris Celminš eemale, kui Velenje RK Gorenje oli karikasarja 1/16-finaalis kindlalt parem RK Cerkljest 46:32 (26:19).