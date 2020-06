Mait Patraili karjäär jätkub Euroopa absoluutses tipus

Mait Patrail liitub eelmisel hooajal Saksamaa Bundesligas viienda koha saavutanud Rhein-Neckar Löweniga, kirjutab ERR Sport.

"Tegemist on erakordse üleminekuga erilistes tingimustes. Arvan, et kui koroonakriis poleks käsipallimaailma rabanud, poleks Maidu kvaliteediga mängija vabaks saanud. Kui sellise klassiga mängija saadaval on, siis loomulikult üritasime teda enda ridadesse värvata," ütles Löweni tegevdirektor Jennifer Kettemann.

"Loomulikult olen õnnelik, et saan oma karjääris taas ühe sammu edasi teha. Eriti hea meel on, et Löweni tasemel meeskond minu teenete vastu huvi näitas," lisas Patrail.