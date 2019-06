Mait Patrail jätkab karjääri Saksamaal

"Olen juba üks kogenumaid mehi meeskonnas ja uus hooaeg ei tule kerge. Meil saab olema suhteliselt noor tiim, aga järelkasv on Hannoveris hea. Tähtsaim lahkuja on kindlasti Saksamaa koondise paremsisemine Kai Häfner, ent VfL Gummersbachist asendajaks hangitud 21-aastane horvaat Ivan Martinovic on vägagi andekas," hindas Patrail.

"Juba täna sõidan Saksamaale tagasi, et juuli keskel ettevalmistust alustada. Loodan tervena püsida ja meeskonda võimalikult kõrgete saavutusteni aidata. Õppisin eelmise raske hooajaga palju oma keha kohta ning loodan, et pika taastumise järel on peale põlve näiteks ka selg paremas seisus," lisas üheksa Bundesliga hooajaga 643 väravat visanud Patrail.