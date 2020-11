Mait Patrail ja Bundesligat juhtivad "lõvid" jätkasid võidukalt

Kolmapäeval tegi Patrail vähemalt numbrite valguses hooaja parima esituse, kui viskas neli väravat ja andis kolm resultatiivset söötu. "Lõvid" alistasid võõrsil tugeva SC Magdeburgi 33:31 (18:15). Laupäeval jäi eestlase arvele üks värav ja Löwen sai kindla, 26:18 (14:9) koduvõidu TBV Lemgo Lippe üle.

Saksamaa Bundesliga tabel on veidi ebaülevaatlik, sest pärast nelja koondislase positiivset viirusetesti lükati mitmed kohtumised edasi. Löwen asub aga siiski 14 punktiga liidrikohal, tiitlikaitsja THW Kielil on kaks silma ja üks mäng vähem. TVB Stuttgart on 11 ja SG Flensburg-Handewitt 10 punkti peal, viimasel on kaks kohtumist varuks.

Meie teisel Saksamaal pallival mehel ehk Karl Roosnal on vähemalt 2020. aastaks mängud mängitud, sest kohalik alaliit otsustas kolmanda liiga peatada kuni aastavahetuseni. Roosna ja 1. VfL Potsdam hoiavad viie vooru järel kaheksa punktiga põhja-idatsoonis neljandat kohta.

Moskva CSKA alistas Venemaa kõrgliigas võõrsil Saratovi SGAU 32:24 (16:11). Dener Jaanimaa viskas pealinlaste kasuks värava ja andis ühe resultatiivse söödu. CSKA on liigatabelis kolmandal astmel, eespool vaid kaotuseta jätkavad HC Tšehhovskije medvedi ja Peterburi Lesgaft-Neva.

Halb nädal oli Rootsis mängivatel eestlastel, sest kõik pidid kaotusekibedusega leppima. Meistriliigas kaotas HK Varberg võõrsil Eskilstuna Guif IF-le 25:32 (11:18). Karl Toom viskas kaks väravat ja andis ühe resultatiivse söödu, Armi Pärt jäi resultatiivsuspunktideta.

Esiliigas sai kaheksa võidu kõrvale hooaja esimese kaotuse Hammarby IF, kes alistus samuti võõrsil Roslageni HK Rimbole 34:27 (16:17). Hendrik Varul tabamusi HIF-i eest kirja ei saanud. Robin Oberg viskas ühe värava, kuid AIK Stockholm jätkab endiselt punktita pärast 23:29 (13:14) kaotust LIF Lindesbergile.

Soome meistrisarjas jäid eneseisolatsioonis olevad koondislased Kristo Voika ja Ott Varik mängudest eemale. Viimase tööandja Siuntio IF alistas Grankulla IFK 26:23 (12:14) ning Helsingi IFK sai Kalevi spordihallis jagu HC Tallinnast 38:29 (15:11). Alles teise mängu HIFK-i särgis teinud Sten Maasalu tabas kuus korda.