Läti käsipallikoondis mängib esmakordselt EM-finaalturniiril

Esmakordselt osaleb EM-finaalturniiril 24 koondist ja jällegi esimest korda peetakse kohtumisi kolmes erinevas riigis – Austrias, Norras ja Rootsis.

Meeskonnad on jagatud kuute alagruppi, igaühes neli tiimi. Järgmisse ringi pääsevad iga alagrupi kaks paremat, seejärel moodustuvad kaks kuueliikmelist gruppi ja kummastki omakorda kaks paremat pääsevad poolfinaali.

Läti koondis kuulub C-alagruppi, mille kohtumised peetakse Trondheimis ja vastased on neil väga kõvad! Kõigepealt Hispaania, kes on valitsev Euroopa meister, kahekordne maailmameister ja kolmel olümpial võitnud pronksi. Siis 2016. aasta Euroopa meister Saksamaa, kes on lisaks veel kolmekordne maailmameister ja teenis Rio olümpial pronksi.

Sellesse alagruppi kuulub veel ka Holland, kes koos lätlastega pääses EM-ile samast valikturniiri grupist, kus mängis ka Eesti (kes jäi paraku viimaseks…).

Viimastel aastatel hoogsalt arenenud Läti koondise jaoks on kaks suurt veel kindlasti liiga „kõvad pähklid“, aga teise debütandi Hollandiga võivad nad hakkama saada küll.

Lätlaste peamiseks trumbiks on 215 cm pikkune Dainis Krištopans, kes koos väravavahi Artus Kugisega mängivad klubikäsipalli Meistrite liiga valitseva meistri Skopje Vardari eest. Järgmisel hooajal on aga üks läbi aegade pikemaid käsipallureid Krištopans liitumas Pariisi Saint Germain’iga.

Euroopa Käsipalliföderatsioon korraldab EM-finaalturniire alates 1994. aastast. Kõige rohkem – neli korda – on EM-tiitli pälvinud Rootsi, kuid kelle viimane kuld pärineb aastast 2002. Kolm korda on Euroopa meistriks tulnud Prantsusmaa, kaks korda Taani ja Saksamaa, korra Venemaa ning Hispaania.

Eelmise EM-i finaalis alistas Hispaania Rootsi 29:23, pronksimängus oli Prantsusmaa 33:29 parem Taanist.