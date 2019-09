Laia geograafiaga esiliigas läheb tiitlit kaitsma Põlva/Arcwood

Mõnes mõttes uustulnukana alustab tänavust esiliigat Raasiku/Mistra meeskond, kes siiski baseerub mullu neljanda kohaga lõpetanud HC Tallasel ning jätkab kogenud Jüri Lepa juhendamisel. Kevadel tegi noor võistkond tugeva hooaja lõpu ning jõudis nelja parema hulka, alistades veerandfinaalis põhiturniiri koha võrra eespool lõpetanud Tallinna Oskari.

"Tänu Raasiku suurettevõtte Mistra/Autexi omanikule ja Eesti Käsipalliliidu juhatuse liikmele Priit Tammele sai võimalikuks meeskond Raasikule tuua. Teeme noortega kõvasti trenni, kuni viis korda nädalas ja miinimumeesmärk on korrata mullust saavutust," ütles Raasiku/Mistra peatreener välja sihi jõuda nelja parema tiimi finaalturniirile.

"Noortele oleme toeks saanud Soomest naasnud Taavi Tibari, tagasitulekut tegeva Veiko Luige ja ka Johannes Treimanise. Algus saab siiski raske olema, sest avamänguks ei saa me kasutada HC Tallinna mehi, mõned pallurid seotud kaitseväega ja on teisigi puudujaid. Aga nii saavadki noored end kehralaste vastu tõestada," lausus Lepp.

Põlva Coop alustab aste madalamal uute noortega

Kuigi Lepp loobus HC Tallinna juhendamisest, ei jää Eesti käsipall ilma legendaarsest treenerite vastasseisust Lepp v Musting, sest omal soovil meistriliigast astme võrra allapoole astunud Põlva Coopi treeneritoolil jätkab Kalmer Musting. Kõrgliiga neljas meeskond andis paremad noored Servitile ning jätkab mängijate arendamist uue põlvkonna noortega.

"Meie algupärane plaan oli esiliigat mängida peamiselt 2004. aastal sündinud poistega, lisades mõned aasta-kaks vanemad noormehed. Aga kuna hetkel on Servitil päris pikk pink, siis ilmselt hakkame kodumängudes andma mänguaega nendele, kel meistriliigas minuteid napib," selgitas Musting viimase hetke otsust.

"Loomulikult ei tee me seda punktide või võitude nimel, sest Coopiga on ikka pikem projekt noori arendada ja võibolla uue koosseisuga tulevikus meistriliigasse tagasi tõusta. Aga oleme mures mõne mehe mängupraktika pärast ja seda võivad näiteks Tõnis Kase, Carl-Eric Uibo, Mathias Rebane, Markel Veiko ja ehk mõni teinegi esiliigas just kogenud vastaste vastu saada," vihjas põlvalaste juhendaja.

Loe veel

Esiliiga esimesed mängud:

12.09. 18:00 Põlva Coop – Tartu Ülikool

12.09. 19:00 HC Kehra/Primend – Raasiku/Mistra

18.09. 19:00 HC Viimsi/Tööriistamarket – Viljandi Spordikool