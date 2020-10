Koroonakriis kahandas käsipalli Balti liiga nädalavahetuse kahemänguliseks

Leedu klubides Kaunase Granitas-Karys ja Klaipeda HC Dragunas on meeskonnaliikmeid, kes puutusid kokku positiivse viirusetesti teinutega. Balti liiga juhatus otsustas, et antud olukorras ei tohi meeskonnad mängudele sõita. Riia Celtnieksil on teistsugused probleemid, sest Läti-siseste reeglite kohaselt ei saaks paljud tiimiliikmed reisida.

Nii tulebki Eestisse vaid Balti liiga hetkeliider Dobele ZRHK Tenax, kel sarnaseid muresid pole ning peab nädalavahetusel kaks kohtumist. Laupäeval mängib Tenax kolmekordse Balti liiga võitja HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi vastu ning päev hiljem külastab Viljandi HC-d.

Kõik kolm meeskonda on Balti liigas juba pikaajalised osalejad, kuid eelmisel hooajal vastamisi ei mindud. Kehra kohtus viimati Tenaxiga hooajal 2017/18 ning kaotas küllalt tasavägised mängud nii kodus kui võõrsil. Viljandi eelmised vastasseisud Läti valitseva meistriga toimusid 2018/19 ning võõrsil saadud kolmeväravalise kaotuse järel alistuti kodus koguni 14 väravaga.

Tenax juhib hetkel Balti liigat, olles võitnud kõik viis kohtumist. Tõsi, seni pole ei Leedu ega Eesti konkurentidega mängitud. Tenaxil on kümme punkti, nagu ka Põlva Servitil, kel üks kohtumine enam peetud. Kolmandal astmel on Vilniuse VHC Šviesa üheksa silmaga. Kehral ja Viljandil on tabelis neli ning SK Tapa/N.R. Energy'l kaks punkti.