Koondise MM-blogi. Martin Noodla: kõik sujub rahulikult ja loomulikult

"Treeneri seisukohalt on kõik väga rahulikult ja loomulikult sujunud, mis teeb headmeelt. Mingit närvilisust meeskonnas ei paista, kõik teevad täie innuga tööd. Kolm vigastatut olid teada, kahju et just noorema põlvkonna mehed eemale jäävad. Näiteks Karl Toomi sarnast heas mõttes hullu viskajat läheks meil kindlasti vaja, kuid mängida tuleb nendega, kes on.

Muidu on kõik mängijad terved, vaid kapten Martin Johannsonit kimbutab väike jalahäda. Tema võtab veidi kergemalt, ent mängimast see ei sega. Sellega seoses liitub õhtuse treeninguga Rainer Kelk HC Tallinnast ning kogu laagri teevad kaasa ka noored põlvalased Tõnis Kase ja Sander Sarapuu, aga Türki see kolmik ei sõida.

Kolme treeningu ja mõne koosolekuga ei jõua loomulikult palju ära teha, aga tegelikult oleme ju juba terve aasta vaeva näinud. Mõni mees peab vastu võtma veidi rohkem infot, näiteks koondisega taasliitunud Mait Patrail või debütant Otto Karl Kont, aga üldiselt tegeleme detailide täpsustamisega.

Videoklipid nii meie viimastest mängudest kui tulevastest vastastest olid ammu valmis ja analüüsime neid koos meeskonnaga. Et siis treeningutel erinevaid võimalikke olukordi läbi mängida, olgu siis ülekaalus või vähemuses tegutsemist ning erinevate kaitseformatsioonidega toimetulemist.

Patraili lisandumine on kindlasti suur asi. Juba esimeste treeningutega oli näha, kuidas ta toob rühmale lisamotivatsiooni, juhendab nooremaid ja loob omamoodi positiivse fooni. Usun, et meeskond on heas seisus ja valmis lahinguteks."