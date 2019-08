Kolm Eesti klubi osalevad tugeval Tallinna käsipalliturniiril

Turniiri korraldaja HC Tallinn kutsus sel aastal külla mullu Soome meistriliigas põhiturniiri neljandana lõpetanud, ent veerandfinaalis pudenenud Grankulla IFK ning 13-kordse Leedu meistri ja 1987. aasta Euroopa karikavõitjate karikavõitja Kaunase Granitas-Karysi. Idanaabrite juurest saabub pronksmedalisti Peterburi HC Neva reservtiim, kes võitis Venemaa duubelmeeskondade meistrivõistlused.

"Tänavu osaleb meil kaheksa asemel kuus võistkonda, sest tahtsime kõigile võimalikult võrdseid mänge. Meie ambitsioon on tegelikult korraldada 16 tiimiga turniiri, aga peame siis kindlasti nihutama aja nädal-kaks varasemaks. Nädalavahetusel algab juba eurosari ja nii on häid välismaised klubisid raske saada," selgitas HC Tallinna tegevjuht Risto Lepp.

"Meie meeskonnas ei tee kaasa Uku-Tanel Laast ning mitmeks nädalaks kannavigastusega eemale jääv Markus Viitkar. Aga et eesmärk on septembri lõpuks heasse vormi jõuda, siis tuleb praegu kõigile – ka noortele – mänguaega anda, koostööd lihvida ja leida õige rütm," sõnas Lepp, lisades, et Tallinnaga treeniv islandlane Dadi Laxdal teeb turniiril kaasa.

Nii SK Tapa kui HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi jaoks on tegu juba teise rahvusvahelise turniiriga sel kuul – esimene testis võimeid Alytuses, teine Klaipedas ning mõlemad said neljanda koha. Mullu jõudsid kehralased Tallinn Cupil pronksimängule, kus jäid 28:30 alla Granitas-Karysile.