Kogenud puurilukk on Eesti käsipalli pärast mures: nüüd tehakse jälle noorenduskuuri, kui kaua juba?

38-aastane kolmekordne Eesti meister ja neljakordne karikavõitja tunnistas, et on Eesti käsipalli tuleviku pärast mures, kirjutab Käsipall24.ee.

"Praegu tundub, et ala vajub kuidagi ära. Kui meil midagi kardinaalselt ei muutu, siis meie spordi tase ongi seal ülikooli tasemel, kus seda harrastavad vaid koolipoisid," sõnas Naum.

"Koondise mängude kõrvaltvaatajana tahaks mina siiski näha tulemusi. See, et Rootsi treener ütleb, et sisekliima on kihvt, sellest pole mul sooja ega külma. Nüüd tehakse jälle noorenduskuuri, kui kaua me seda teeme?" küsib kogenud ekskoondislane.

Refereeritud artikli täisteks portaalis Käsipall24.ee