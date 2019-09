Kehra sai Balti liigas teise võidu, Serviti avas punktiarve

Kehra asus täiseduga Balti liiga B-alagrupi liidriks, Tallinnal on kaks silma ja Viljandi on kahe mängu järel punktita. A-alagrupis juhib valitsev meister Riihimäe Cocks, kes sai sel nädalavahetusel kaks võitu, Minski SKA-l ja Dobele Tenaxil on kaks silma, ZTR ja Serviti said täna tabelisse esimese punkti ning Klaipeda Dragunasel on kirjas üks kaotus.

Kehra alistas Viljandi viie väravaga

Kodusaalis mänginud Kehra alustas hästi ja sai 3:1 algedu. Viljandit tabas valus kaotus juba kaheksandal minutil, kui põlvevigastuse tõttu lahkus platsilt Sergei Rodjukov. Mulgid jõudsid siiski viigini ja läksid 20. minutil Andrei Hapali viskest 10:9 juhtimagi. Poolaja võitis siiski kodumeeskond 15:12 ja hakkas teise pooltunni algul edu jõudsalt suurendama.

Kehra kasvatas 42. minutil edu 23:16 peale ja ehkki Viljandi tegi veel kolmeväravalise spurdi, polnud võitjas kahtlust. 31:26 edusse andsid suurima panuse Sergio-Silver Kreegimaa ja Vladislav Naumenko üheksa väravaga, Dmõtro Jankovski lisas viis. Viljandil tabas Mikk Varik kuus ning Hapal ja Hendrik Koks neli korda.

"Eks lootsime nädalavahetusest ikka paremaid tulemusi kui kaks kaotust. Episooditi tegime päris ilusaid asju, aga tundus, et neljapäevane liigamäng Tapaga oli veel jalgades. Täna oli teravust veidi enam kui eile, aga kolm mängu nelja päevaga ja kõik võõrsil polnud kerge," kommenteeris Viljandi peatreener Marko Koks.