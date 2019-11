Kehra jätkab Balti liigas võidulainel, Viljandi punktita

Balti liigas kolmest mängust kolm võitu saanud ning B-alagruppi juhtiva Kehra peatreener Mart Raudsepp jäi meeskonnaga väga rahule. "Alustasime tõesti hästi, eriti rünnakul klappis kõik. Mingi hetk andsime kaitses natuke järele, kuid üldiselt kontrollisime kohtumist. Vastaste 5-1 kaitse ajas meid mingi hetk veidi segadusse, ent poisid olid väga tublid," kiitis Raudsepp.

"Kibe kaotus," tunnistas pealinlaste peatreener Risto Lepp. "Vastaste tagaliinikolmik Mägi, Jankovski ja Naumenko võtsid jala pealt viskeid, milleks me valmis polnud. Oma kaitset me täna toimima ei saanudki, tulime küll mängu tagasi, aga oma rumalate vigade tõttu võiduvõimalust ei saanud. Meil puudus täna haigestunud Robin Oberg, aga selle taha muidugi ei poe. Positiivne oli, et noor Mädo tegi hea mängu."

Viljandis algas kohtumine ülimalt skoorivaeselt, 13. minutil juhtis külla sõitnud Kaunase Granitas-Karys 4:3. Siis said leedukad kolme-nelja väravaga eest ja nii kulgeski suurem osa mängust. Vaheajaks olid külalised peal 13:10, kuid Viljandi võitles kogu teise poolaja hästi.

Andrei Hapal tegi 34. minutil 14:12 ja võimalusi oli enamakski, ent realiseerimata jäeti nii kiirrünnakuid kui karistusviskeid. Vastased lasti jälle nelja värava kaugusele, aga 50. minutil vähendas Mihkel Lõpp vahe minimaalseks, 22:21 ja kolm minutit hiljem tuli Volodimir Maslaki viskest 23:22.

Viigini ei jõutud aga kuidagi ja nii pidi Viljandi vastu võtma kolmanda kaotuse tulemusega 27:29. Hapal viskas seitse, Robert Lõpp kuus, Maslak ja Aleksander Pertelson neli väravat, võitjate poolel tabasid Tadas Bučinskas ja Paulius Šarkauskas kaheksa korda.