Käsipallinoored hindasid talendilaagri vägagi õnnestunuks

Jaanuaris alles 16-aastaseks saanud, aga Balti liigas juba suurt vastutust Viljandi HC ridades saav Hendrik Koks jäi samuti ülimalt rahule. "On lihtsalt super, et käsipalliliit selliseid laagreid korraldab! Jah, need neli päeva olid päris rasked, aga näen enda ümber siin ainult naerul nägusid, sest kõik jäid väga rahule," kinnitas Koks.

"Siit saab kaasa palju uusi kogemusi, harjutusi ja ideid ning ka parema klapi koondisekaaslaste vahel. Minu jaoks oli ehk kõige huvitavam Aave Hannuse loeng eesmärkide tähtsusest sportlase elus. Mitte, et mul eesmärke poleks, aga nende olulisusele ma varem ei osanud tähelepanu pöörata," tunnistas tänavu erinevates sarjades üle 200 värava visanud Koks.

Septembri- ja veebruarikuise laagri põhjal moodustatakse sel suvel Eesti U16 koondised. Ella Kungurtseva ja Ragnar Põldma juhendatavat neidude võistkonda ootab juuni lõpul-juuli algul ees Euroopa lahtised meistrivõistlused Göteborgis. Noormeeste koondisel – mida treenivad Musting ja Lees – seisab sama tiitlivõistlus ees 2021. aastal U17 vanuseklassis.

"Kui sügisel esmakordselt kokku saime, siis erinevatest klubidest tüdrukud veel kõik ei tundnudki teineteist. Nüüd nende kahe laagri ja Lätis mängudel käimise järel on usaldus ja tiimitunne väga head. Ootame huviga suvist EM-i, sest oma riiki esindada on alati auasi. Väike pinge on muidugi juba praegu sees, aga see on selline mõnus ärevus," lausus Vijard.

Eesti U16 koondise talendilaagris osalejad

Neiud: Darja Belokurova, Alina Karzubova, Marina Škaljonok, Anneli Klaas, Beata Gajevskaja, Diana Laossaar, Karin Kuzmina, Angelina Samoylova (kõik SK Reval-Sport), Gertu Jõhvikas, Simona Koppel, Elle-Liis Liivas, Johanna Kalgan, Marite Klemmer (kõik HC Tabasalu), Karoliine Vijard ja Lili-Marlene Püi (mõl. HC Kehra). Treenerid Ella Kungurtseva ja Ragnar Põldma.

Noormehed: Karl Markus Kannel, Kevin Tühis, Kevin Pütt, Hendrik Kink, Andero Viljus, Teron Taal, Henry Jõesalu, Andreas Paabut, Joonas Vassiljev (kõik Põlva Spordikool), Hendrik Koks, Robin Liinsoo (mõl. Viljandi HC), Karl Kramm, Madis Valk, Ilja Kosmirak, Marcus Rättel (kõik SK Tapa), Urmas Rõuk, Martin Kaljužnõi, Dmitri Sataikin, Artur Gur-Arje, Keret Kippari, Matthias Männik (kõik HC Tallas), Arno Vare, Robin Tedrema, Johannes Paju, Marek Kopli (kõik Aruküla SK), Kenneth Lass ja Toomas Unger (mõl. HC Kehra). Treenerid Kalmer Musting ja Kaspar Lees.