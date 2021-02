Käsipallileegion: võidurikas nädal, põhiturniiri esikoht, sada liigaväravat

Kuus tabamust kirja saanud Kristo Voika valiti aga kohtumise parimaks palluriks, kui Helsingi IFK oli võõrsil kindlalt 34:21 (15:10) üle Åbo IFK-st. HIFK juhib teist vaheturniiri viie punktiga ning Voika tõusis 80 väravaga snaiprite tabelis juba neljandale astmele.

Luksemburgi naiste meistriliigas otsustati koroonakriisist tingitud pika pausi tõttu põhiturniir üheringilisena pidada. Alina Molkova viskas viimases voorus CHEV Diekirchi 34:14 (15:5) võidumängus Handball Eschi üle seitse väravat ja kuna tiitlikaitsja HB Käerjeng mängis viiki, tõusis Eesti parima käsipalluri koduklubi põhiturniiri võitjaks.

Meie tugevuselt teisel liigatasemel mängivad pallurid said magusad võidud. Jürgen Rooba tabas kolm korda, kui Nice'i Cavigal Handball võitis Prantsusmaa esiliigas võõrsil Angers'i SCO 29:25 (13:9). 14 punktiga on nizzalased kaheksandal kohal, esinelikust lahutamas veel vaid kaks silma.

Rootsi esiliigas võttis juba hooaja 16. võidu Hammarby IF. Hendrik Varul skoori ei teinud, aga HIF alistas Skånela IF-i 28:27 (13:11). Hammarbyl on 33 punkti ning edu lähima jälitaja Kungälvs HK ees neli silma, kuid liigaliidril on kaks veel kohtumist varukski.