Käsipallileegion: viigilembesed eestlased viskasid jälle üle poolesaja värava

Nädala tähtsaima napi võidu sai ilmselt Alina Molkova, kes pommitas 11 väravat Luksemburgi karikavõistluste veerandfinaalis. Eesti parima naiskäsipalluri koduklubi, karikakaitsja CHEV Diekirch oli 27:26 (14:11) üle Differdange'i Red Boysist ja jätkab nelja parema seas.

Hendrik Varul: meeskonda on kerge pinge sisse tulnud

Rootsi meistriliigas oli HK Varbergil kaks kohtumist püsimajäämise vahetute konkurentidega. Esmaspäeval kaotati Redbergslids IK-le suurelt 19:33 (13:20), Karl Toom viskas viis ja Armi Pärt kolm väravat. Pühapäeval saadi aga ülioluline 32:30 (17:15) võit Önnereds SK üle, Pärt tabas kuus ja Toom viis korda.

Liigas mängitakse alanud nädalal kaks viimast vooru ja tabelilõpp on väga tihe: Önnereds 19, Varberg 17, Redbergslids ja HK Aranäs 16 ning OV Helsingborg HK 15 punkti. Kahel viimasel on jäänud pidada vaid üks kohtumine, Varbergil seisavad ees aga mängud HK Malmö ja Ystads IF-iga, kes kuuluvad esikolmikusse. Välja langevad kaks viimast.

Kõrgliigasse tõusu teel on endiselt Hendrik Varul ja Hammarby IF. Kolmapäeval alistati kodusaalis Stockholmi AIK 33:22 (16:11). Varul viskas ühe värava ja tunnistas, et hoolimata neljapunktilisest edust tabelitipus pole meeskonnal kindlustunnet.

"Kaotus HK Torslanda Elitilt tekitas tiimi sees kerge pinge. Viis mängu on veel ees ja seetõttu ei lubata mind ka Eesti koondise treenginlaagrisse. Mänguaega jagub viimasel ajal rohkem kohalikule joonemängijale ja minust on saanud nii-öelda 7-6 spetsialist. Õnneks meie kuus kuue vastu mäng eriti ei toimi ja olen oma minutid ikka kätte saanud," sõnas Varul.

Võimsa ja vajaliku võidu sai Prantsusmaa esiliigas Nice'i Cavigal Handball, kui alistati tabelis eespool paiknev Dijon Metropole HB 30:21 (13:12). Jürgen Rooba viskas nizzalaste kasuks kolm väravat ning aitas meeskonnal tõusta tabelis seitsmendaks.

Nii Patrail, Jaanimaa kui ka Voika osalesid viigimängudes

Kõige kõrgetasemelisemas viigis osales pühapäeval Mait Patrail, sest Rhein-Neckar Löwen mängis Saksamaa Bundesligas võõrsil 26:26 (11:12) viiki TSV GWD Mindeniga. Eestlase arvele jäi kaks resultatiivset söötu. "Lõvid" on liigatabelis kolmandad, kuid punktiga mahajääval THW Kielil on koguni neli kohtumist varuks.