Käsipallileegion: töökad "põhjamaalased" noppisid tähtsaid võite

Islandi naiste meistriliigas kindlustasid Alina Molkova ja Reykjaviki Valur voor enne lõppu põhiturniirivõidu, alistades HK Kopavoguri 34:18 (14:8). Eesti mullune parim naiskäsipallur viskas ühe värava, kuid päev varem oli täpne viiel korral, aidates Valuri duubelnaiskonna esiliigas 32:25 (17:16) võiduni Reykjaviki Vikinguri üle.

Marius Aleksejev: püsimajäämine oleks üllatus

Saareriigi meeste kõrgliigas algas nädal Marius Aleksejevile kaotusega, kui Akureyri HF jäi pärast kohutavat teist poolaega 24:36 (17:18) alla Valurile. Pühapäeval aga saadi ülioluline 27:25 (14:13) võit UMF Stjarnani üle. Eesti koondise puurivaht oli tähtsas rollis, sekkudes vahetusest ning tõrjudes kümnest pealeviskest viis.

Akureyri asub kaks vooru enne põhiturniiri lõppu 12 punktiga endiselt 11. kohal ja väljalangemistsoonis, kuid püsimajäämiseks kinnipüütavaid tiime on mitu - KA Akureyril on 15 ja Reykjaviki Valuril 13 silma. Aleksejevi koduklubil jääb veel mängida FH Hafnarfjorduri ja IR Reykjavikiga, kes vastavalt neljandal ja kaheksandal tabeliastmel.

"Meie hooaeg on kulgenud nagu ameerika mägedel ja väga raske on ennustada, mis saab. Pigem kipun arvama, et püsimajäämine oleks suur üllatus kõigile, ka meie noortele mängijatele endile. Samas süstis eilne võit kõigile natuke positiivsust juurde ja loodetavasti nüüd viimases kahes mängus lähme ilma värinata võitlema," sõnas Aleksejev.

"Enda vorm tundub, et liigub ka jälle ülesmäge, aga kolleeg Arnar Thor Fylkisson on hästi mänginud ja hetkel treener usaldab teda rohkem. Minu jaoks pole see probleem, kes parem on, see peab ka mängima," lisas tänavusel hooajal seni 104 tõrjet teinud 36-aastane väravavaht.