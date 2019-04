Käsipallileegion: Soomes üliedukas, Rootsis vastupidine nädal

Naaberriigis Rootsis Jürgen Rooba käsi sama hästi ei käinud. Eesti koondise paremäär ei mänginud, kui HIF Karlskrona lasi püsimajäämismängude seerias seisu 2:2 viiki pärast 27:28 (12:13) kaotust IF Hallby HK-le. Pühapäeval tabas Rooba viiest viskest kolm, ent HIF kaotas lisaajal 24:30 (13:11, 22:22) ning pudenes meistriiigast.

"Oli tunda, et mõlemad tiimid soovivad kõrgliigas olla. Kui mängida vastasega, kes harjunud oma liigas võitma, samas kui meil oli pigem harjumuseks kaotada, oli väga raske ja seda näitasid tulemusedki. Kuigi ligi kümme mängijat lahkuvad klubist, tahtsid kõik väga jätta HIF-i meistrisarja. Neil valmis just uus saal ning plaanid on suured, mis tegi väljalangemise veel kibedamaks," kirjeldas Rooba.

"Muidu oli hooaeg tõusude ja mõõnadega. Saavutasime poole hooajaga sama punktisumma, mis eelmisel kokku, aga kahjuks polnud sellest kasu. Enda hooaeg oli üsna tagasihoidlik. Kuni jaanuarini võitlesin positsiooni pärast, siis sain uued võimalused, mis ära kasutasin. Ka play-off'ides mängisin pea 60 minutit ja viskasin hea protsendiga. Uue hooaja plaanid selguvad lähiajal, ent Karlskrona ridades mind mängimas ei näe," lisas Rooba.

Saksamaalt kamaluga viike ja kaotusi

Saksamaal oli eestlaste klubidel viikide ning nappide kaotuste nädal. Eestlastele tööd andvad klubid pidasid erinevates sarjades 11 mängu ning neist neli lõppes viigiga ja neli kas ühe- või kaheväravalise kaotusega. Bundesligas meie mehed platsil ei käinud, TSV Hannover-Burgdorf tegi ilma Mait Patrailita 27:27 (13:13) viigi TBV Lemgo Lippega.

Lisaks pudenes Hannover eurosarjast, kaotades EHF Cupi veerandfinaali kordusmängus 28:30 (11:18) Berliini Füchsele. Rasmus Otsa koduklubi Bergischer HC jäi kõrgliigas 24:32 (11:17) alla THW Kielile ja duubelmeeskonna eest mängides kaotas Otsa tiim viiendas liigas SG Überruhrile 22:25 (10:14).

Kahes viigimängus osales nädala jooksul Dener Jaanimaa, jäädes reedel resultatiivsuspunktideta 24:24 (12:15) mängus ASV Hamm-Westfaleni vastu ning visates kaks väravat ja andes ühe söödu 26:26 (11:13) viigis Dessau-Rosslauer HV 06 vastu.

Veelgi tõsisem töönädal oli samas sarjas ehk 2. Bundesligas Karl Toomil ja TV Emsdettenil. Kolm mängu andsid 25:25 (13:14) viigi Hageni VfL Eintrachtiga ning kaks kaotust, 26:27 (8:12) ja 24:29 (13:12) vastavalt HSV Hamburgi ja Esseni TUSEM-i käest. Viimases kohtumises viskas Toom ühe värava ja eemaldati platsilt punase kaardi tõttu.

Bramanisele tähtis võit, Pinnoneni ootab hullumeelne nädal

Saksamaa kolmanda liiga läänetsooni võidu juba kindlustanud HSG Krefeld kaotas SGSH Dragonsile 28:29 (15:13), Karl Roosna viskas kaotajate kasuks viis väravat. Astme võrra allpool jäi TSG Söflingen Kristo Voika neljast tabamusest hoolimata sama napilt, 32:33 (17:16) alla HSG Konstanz II-le.

Rumeenia kõrgliigas ei saanud Martin Johannson kätt valgeks, kui Bukaresti Steaua alistus kohalikus derbis CS Dinamole 24:28 (10:14). Sloveenias pidid Andris Celminš ja RK Maribor Branik 27:32 (12:16) alla vanduma Ribnica RD Rikole. Eesti koondise paremsisemine tabas kolm korda.

Hollandi kõrgliiga jätkumängudel sai magusa võidu HV KRAS/Volendam, alistades Beeki SMEZO/BFC 29:22. Jesper Bruno Bramanis, kes enda hinnangul tegi hooaja ühe parema esituse, viskas kaks väravat. Võit oli oluline, sest avakohtumine kaotati kuue väravaga ja nüüd jätkub hooaeg mängudega 7.-8. koha.

Alanud nädalale ette vaadates ja kaaludes, et mõned Eesti pallurid pidasid eelmisel nädalal kolm kohtumist, ei saa keegi vastu Mikk Pinnonenile. Meie rahvuskoondise endist mängujuhti ootab Itaalia esiliiga ehk Serie A2 finaalturniir, kus edu korral tuleb mängida viiel päeval järjest! Esmalt nelja meeskonnaga alagrupiturniir ning edu korral poolfinaal ja finaal.