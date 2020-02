Käsipallileegion: Rooba naasis pausilt skoorirekordi ja parima palluri auhinnaga

19 mängust, kus meie pallurite klubid platsil olid, lõppes lausa 15 mõne Eesti mängija tööandja võiduga. Tuleb arvestada sedagi, et Saksamaal ja Soomes olid eestlaste koduklubid vastamisi. Probleeme polnud skoorimisegagi – kokku visati nädalaga 60 väravat.

Viimasena eestlastega seotud liigadest naasis talvepausilt Prantsusmaa esiliiga, kus Jürgen Rooba püstitas teise ringi avavoorus käimasoleva hooaja isikliku skoorirekordi. Eesti koondise paremäär tabas kaheksa korda ja valiti kohtumise parimaks, kui tema Nice'i Cavigal Handball alistas tabelis teisel kohal oleba JS Cherbourgi 34:24 (17:12).

Jürgen Rooba: meile on jõukohane esikuuikusse tõusta

Reedeses mängus näitas Rooba kadestamisväärt visketäpsust, sest väljakult realiseeris ta kaheksast võimalusest seitse ning karistusvisetel kahest ühe. "Tabamise seisukohast oli mul tõeliselt hea päev, aga pean tunnistama, et kaasa aitas ka tiimi poolt eelnevalt tehtud videoanalüüs vastaste väravavahist," kommenteeris Rooba.

"Prantsusmaa esiliiga tase on küll võrdne, ent siiani pole eriliselt suuri üllatusi olnud. Arvan, et vastane polnud reedel parimas hoos, meie aga näitasime väga head taset," hindas eestlane, kelle koduklubi tõusis 13 punktiga kaheksandaks. Liidrina jätkab Limoges Hand 87, kel 21 silma. Cherbourgil on üks punkt vähem, esikuuik jääb Nice'ist kolme punkti kaugusele.

"Suures pildis oodatakse meilt liigasse püsimajäämist. Ei usu, et sellega probleeme tuleb. Ise loodan, et meile on jõukohane kevadeks play-offi ehk kuue hulka tõusta. Kerge see pole, ent suutes taset ühtlasena hoida on eesmärk reaalne. Aga võtame mäng mängu haaval," sõnas Nice'i täpseimana tänavu 67 liigaväravat visanud Rooba.