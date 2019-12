Käsipallileegion: Patrail ja Voika aitasid tööandjad karikasarja poolfinaali

Luksemburgi naiste meistriliigas said Alina Molkova ja CHEV Diekirch kodus 31:23 (18:7) jagu Handball Eschist. Teist aastat järjest Eesti parimaks naiskäsipalluriks valitud Molkova viskas kaheksa väravat. Liigatabel on tihe – HB Dudelange 13, Diekirch ja HB Käerjeng 12 punkti, kuid kahel viimasel on mäng varuks.

