Käsipallileegion: Ott Varik kerkis Siuntio IF-i sangariks

"Meeskonnana oleme hooaja algul mänginud nii hästi kui ka kehvasti. Mängupilt kõigub liiga palju, ei ole stabiilsust leidnud. Aga treeningutel tehakse kõvasti tööd. Ka ise pole päris rahul, eriti just viskeprotsendiga ning tunnen, et teen vahel liigselt valeotsuseid. Karikasarjast kukkusime juba välja ja nüüd on ainus eesmärk liigast medal võtta," kinnitas 25 väravaga snaiprite tabelis seitsmendal kohal olev Varik.

Ainsana teenis Saksamaal võidupunktid Rasmus Ots

Euroopa Meistrite liigas sai valuse kaotuse seni võiduta Zaporožje HC Motor. Dener Jaanimaa täpne vise viis Ukraina tiimi tunamulluse tšempioni Montpellier HB vastu vaheajale viieväravalises eduseisus, kuid lõpuks tuli vastu võtta 25:26 (17:12) kaotus. Eesti koondise paremsisemine viskas kolm väravat.

Mait Patrail tabas Saksamaa Bundesligas korra ja andis ühe resultatiivse söödu, kuid TSV Hannover-Burgdorf loovutas punkti, tehes 25:25 (15:12) viigi HSG Wetzlariga. Hannover jätkab 20 punktiga liidrikohal, järgnevad SG Flensburg-Handewitt ja SC Magdeburg 18 ning koguni neli meeskonda 16 silmaga, kellest THW Kielil on kaks mängu varuks.

Mõlemad 2. Bundesligas pallivad eestlased said pärast vigastuspausi käe valgeks, kuid punkte nende koduklubid tabelisse juurde ei teeninud. Karl Toom tabas korra, kui TV Emsdetten kaotas VfB Lübeck-Schwartaule 22:28 (11:15) ning Karl Roosna viskas kolm väravat, kuid HSG Krefeld kaotas 19:31 (11:14) TV 05/07 Hüttenbergile.

Emsdetten langes 15. kohale ning Krefeld on kahe punktiga kindlalt viimane ehk 18. Küll aga said võidu juurde tugevuselt 4. liigas mängivad Rasmus Ots ja SG VTB/Altjührden, alistades HSG Barnstorf/Diepholzi 33:25 (16:10). Tabelis ollakse 12 punktiga kolmandad, liider TV Cloppenburgil on ühe vähempeetud mängu ja täisedu juures kaks silma enam.

Voika ja Grištšuk edenesid Tšehhimaa karikasarjas veerandfinaali

Tšehhimaal mängiti kesknädalal karikavõistluste kaheksandikfinaale ja mõlemad eestlased edenesid järgmisse ringi. Kristo Voika viskas kolm väravat Nove Veseli TJ Sokoli 27:25 (14:13) võidumängus Brno SKKP Handball üle ning Martin Grištšuk ühe rohkem, kui Praha HC Dukla alistas Jičini HBC Ronali 28:19 (13:11).