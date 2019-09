Käsipallileegion: Mait Patraili võiduvärav aitas alistada tiitlikaitsja

Bundesliga seitsmendas voorus juhtis Hannover kodusaalis 2:1, kuid oli pea kogu ülejäänud kohtumise Saksamaa kahe eelmise aasta meistri vastu tagaajaja osas. Kui 50. minutil tuli külaliste norralasest MM-hõbeda Magnus Abelvik Rødi väravast seisuks 21:17, tunduski võit suursoosikule libisevat.

Võiduvärav 92 sekundit enne lõppu Patraililt

Aga hannoverlaste peatreener Carlos Ortega arvas teisiti. Patrail sai rohkem ründevastutust, visates kaks väravat järjest. Urban Lesjak tegi võimsaid tõrjeid väravasuul, 57. minutil tuli viik ja minut hiljem viis Evgeni Pevnov võõrustajad juhtima. Rød viigistas, kuid viimane sõna jäi kaheksal korral Eesti parimaks valitud Patrailile, kes viskas 23:22 võiduvärava.

Eestlase arvele jäigi kolm tabamust, üks resultatiivne sööt ja üks blokk, Lesjak aga tõrjus 55-protsendiliselt! Juba neljapäeval tuleb sama vastasega uuesti kohtuda, seekord võõrsil ja Saksamaa karikavõistluste kaheksandikfinaalis.

Hannover-Burgdorf jätkab Bundesligas täisedu ehk 14 punktiga liidrina, lähimad jälitajad on juba nelja silma kaugusel – Rhein-Neckar Löwenil, SC DHfK Leipzigil ja Berliini Füchsel on kümme punkti. Tõsi, rekordmeister THW Kielil on kaheksa punkti juures kaks mängu varuks.

Vastupidiselt Patrailile jätkus 2. Bundesligas eestlaste kaotustejada. Karl Roosna ja HSG Krefeld jäid 20:32 (10:16) alla HSG 2000 Coburgile ning Karl Toom ja TV Emsdetten kaotasid 27:30 (12:11) Dormageni TSV Bayerile. Mõlemad Viljandi HC kasvandikud said kirja ühe värava.