Käsipallileegion: koondisepausi eel visati nädalaga 65 väravat

Meie kaks 2. Bundesligas pallivat mulki langesid eelmisel nädalal vigastustega rivist. Karl Toomi koduklubi TV Emsdetten alistas võõrsil HSG Konstanzi 30:29 (13:10) ja tõusis 15. kohale. Karl Roosna leivaisa HSG Krefeld jäi aga 16:29 (7:16) alla VfL Gummersbachile ning jätkab viimasel tabeliastmel.

Saksamaa amatööride karikasari jätkus Rasmus Otsa ja SG VTB/Altjührdeni jaoks alagrupiturniiriga, kus kõik mängud peeti samal päeval ning poolaja pikkuseks oli 20 minutit. Eesti koondise esiväravavahi tööandja alistas TS Hoykenkampi 22:13 (10:9) ja HG Jever/Schorten II 15:9 (8:4).

Magus derbivõit Johannsonile ja Steauale

Rumeenia kõrgliigas sai võimalikest magusaima võidu Bukaresti Steaua, alistades tulises kohalikus derbimängus seni vaid võite tunnistanud tiitlikaitsja Dinamo lõpusireeniga kaasnenud Krsto Miloševici väravast 27:26 (15:14). Martin Johannson võitjate kasuks skoori ei teinud. Steaua on 16 punktiga tabelis neljas, juhib viis silma enam omav Dinamo.

Vigastusega kimpus olev Andris Celminš jättis Sloveenia meistrisarjas kohtumise vahele, kuid Velenje RK Gorenje sai tabelisse hooaja kolmanda võidu, alistades kodus Ormoži RK Jeruzalemi 37:22 (20:9). Gorenje tõusid kuue punktiga kuuendaks, täiseduga jätkavad seitsme vooru järel RK Celje Pivovarna Laško ja Ribnica RD Riko.

Kristo Voika pommitas hooaja isiklikuks skoorirekordiks seitse väravat ning aitas Nove Veseli TJ Sokoli Tšehhimaa karikasarjas järgmisse ringi, kui 27:23 (14:13) alistati Treboni TJ Iskra. Pühapäeval tuli Sokol viimaste minutitega välja kaotusseisust ning oli liigamängus 25:24 (13:11) üle Frydek-Misteki SKP Pepinost, Voika jäi väravata.

Valusa kaotuse said Praha HC Dukla ja viis väravat visanud Martin Grištšuk, jäädes võõrsil 28:29 (10:13) alla HCB Karvinale. Mullu kaotati samale meeskonnale poolfinaalis mängudega 0:3. Tšehhimaa meistriliigas jagavad eestlaste klubid kümne punktiga 4.-5. kohta.

Teisipäeval toimus Euroopa Käsipalliliidu peakorteris Viinis eurosarjade järgmiste ringide paaride loosimine. EHF Cupil ainsa eestlasena konkurentsi jäänud Celminši koduklubi Gorenje kohtub tugeva Põhja-Makedoonia tiimi Skopje HC Metalurgiga. EHF Challenge Cupil said Grištšuk ja Dukla vastaseks RK Gracanica Bosnia ja Hertsegoviinast ning Voika ja Sokol lähevad vastamisi Luksemburgi klubi Differdange'i Red Boysiga.

Bramaniselt kahe mänguga 17 väravat

Soomes peeti karikavõistluste veerandfinaale, kus "Eesti-derbis" sai Helsingi IFK 33:27 (14:15) jagu Siuntio IF-st. Ardo Puna viskas kuus ja Sten Toomla ühe värava võitjate kasuks, SIF-il jäi Sten Maasalu nullile ja Ott Varik tabas viis korda. Kohalikus esiliigatiimis HK Pötsi mängimist jätkav Helsingi Dickeni abitreener Valdar Noodla saatis Riihimäe Cocksi võrku viis palli, kuid Meistrite liiga klubi võitis 38:22 (17:16).

Hea hoo on Hollandis sisse saanud Jesper Bruno Bramanis. Teisipäeval tabas ta kümme korda, kui HV KRAS/Volendami duubelmeeskond langes Hollandi karikasarjast 33:40 kaotusega Almere HV Havasile. Laupäeval valiti seitse väravat visanud Bramanis kohtumise parimaks ja Volendam alistas Den Haagi B&B Healthcare/WHC-Herculesi 39:27.

Rootsi esiliigas püstitasid mõlemad eestlased hooaja isiklikud skoorirekordid. Hendrik Varul aitas viie väravaga Hammarby IF-i 32:25 (18:13) võidule Skånela IF-i üle ning Armi Pärt tabas kolm korda, kui HIF Karlskrona alistus 28:29 (15:14) Kungälvs HK-le. Tihedas tabelis, kus esimest ja kaheksandat kohta lahutab kaks silma, on Hammarby kuue punktiga neljas. HIF jätkab võiduta ja on kahe punktiga eelviimane.

Mullu Rootsis ja just HIF-is pallinud Jürgen Roobagi sai kirja hooaja parimad ehk seitse väravat, kuid Nice'i Cavigal Handballi see 24:29 (13:16) kaotusest JS Cherbourgi vastu ei päästnud. Cavigal on Prantsusmaa esiliigas kuue vooru järel viie punktiga kaheksandal tabeliastmel, täiseduga jätkab Limoges Hand 87.