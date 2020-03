Käsipallileegion: karantiin, teadmatus ja pooleli jäänud hooajad

Kolm vooru enne Rumeenia kõrgliiga põhiturniiri lõppu asuvad Martin Johannson ja Bukaresti Steaua kuuendal kohal, olles kindlustanud pääsu veerandfinaali. "Hetkel on liiga aprilli lõpuni peatatud. Isiklikult usun, et föderatsiooni õhkõrn lootus jätkata ei täitu. Pandeemia ei möödu nii kiirelt, nagu me sooviks," sõnas Eesti koondise kapten.

"Hoian end Bukarestis isoleerituna ja nii peaks kõik täna tegema. Saan aru, et püsimatutele tüüpidele on see korralik väljakutse, kuid meie tervis on tähtsam! Kõik peaksid valitsuste ja teadlaste soovitusi väga tõsiselt võtta. Praktiseerige sotsiaalset distantseerimist ja tegelege iseendaga. Hoidkem end, et hoida teisi ja panna viiruse levikule lõpp!" soovitas Johannson.

"Treenida saab vaimselt ja olusid targalt ära kasutades ka füüsiliselt. Mina isiklikult teen iga päev vähemalt tunnikese trenni. Steaua füüsilise ettevalmistuse treener andis ka plaani, mille kallal tööd teha ning abivahendeid leiab kodusteski oludes, olgu siis mattide või kummilintide näol," kirjeldas 2014. ja 2018. aastal Eesti parimaks valitud Johannson.

"Sportlased ei tohi pausi sisse jätta, sest hiljem on palju raskem uuesti alustada. Nii et puhkusena ei soovita kellelgi seda perioodi võtta. Ehkki jah, olen minagi kahe viimase nädalaga kodus veidi paremaks saanud nii köögis kui videomängudes," tunnistas 11. hooaega välismaal palliv 34-aastane joonemängija.

Rooba saab õue vaid dokumendi ja tõendiga

Sloveenias jäi põhiturniiril mängimata vaid üks voor ning Andris Celminš ja Velenje RK Gorenje hoidsid tabelis neljandat kohta. Lisaks seisaks Gorenjel veel ees vähemalt kaks kohtumist EHF Cupil ning koduses karikasarjaski edeneti veerandfinaali. Koduses karantiinis olev Celminš kinnitas, et terves Velenje linnas pole veel ühtki nakatunut tuvastatud.

Tšehhimaal katkes hooaeg vägagi valusal hetkel, mil kaks eestlast valmistusid vastakuti minema kaheosalises karikafinaalis. Kõrgliigas jäi pidamata üks põhiturniirivoor, Martin Grištšuk ja Praha HC Dukla on kindlustanud teise ning Kristo Voika ja Nove Veseli TJ Sokol kuuenda koha ehk pääsmed veerandfinaali olid mõlemal olemas.

Õnnetult lõppes hooaeg Rootsi esiliigas pallinud eestlastele. Kohaliku käsipalliliidu otsusel üleminekumänge ei peeta ja esiliigavõitja HK Aranäsiga võrdsete punktidega lõpetanud Hendrik Varuli koduklubi Hammarby IF meistriliigasse ei tõuse. Varul paranes just värskelt õlavigastusest ning jätkab Hammarbys ka uuel hooajal. Armi Pärdi ja HIF Karlskrona teed läksid viienda kohaga lõppenud hooaja järel lahku.