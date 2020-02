Käsipallileegion: kahe eestlasega Siuntio lõpetas Soomes põhiturniiri esinelikus

Sten Maasalu tabas neli korda, Ott Varik jäi sel korral väravata. Ardo Puna aga püstitas 11 väravaga hooaja isikliku skoorirekordi, kui Helsingi IFK alistas Pargas IF-i 38:29 (20:15).

Kaheksa meeskonda jagunesid nüüd pooleks, Siuntio pääses viimasena esinelikusse, kust kaks paremat vaheturniiri järel otse poolfinaali liiguvad. HIFK jäi viiendaks ning veerandfinaali edenemiseks tuleb vaheturniir teises nelikus lõpetada esiduos. Põhiturniiriga jäi Variku arvele 60, Maasalule 52 ja vaid neljas mängus platsil käinud Punale 20 väravat.

Sten Maasalu: suutsime tasavägiseid mänge endale kallutada

"Klubina võime põhiturniiriga vägagi rahul olla – suutsime palju tasavägiseid mänge enda kasuks kallutada. Aga enda esituste suhtes pole positiivsuseks põhjust, sest liigselt ebastabiilsust lipsab sisse. Loodetavasti olulistes mängudes ei värista," sõnas Sten Maasalu, kes tabas põhiturniiril viskeid vaid 42-protsendiliselt.

"Kahe parema sekka pääsemisest unistada oleks vist liiga sinisilmne, ehkki punktivahed muutusid olematuks. Aga vastu tahame esikolmikule kindlasti hakata ja ehk mõned korrad neid hammustada ka," kinnitas Maasalu. Vaheturniiri alustatakse järgmiselt punktiseisult: Helsingi Dicken kolm, Karjaa BK-46 kaks, Cocks üks ja SIF null punkti.

"BK-46 ja Dicken on sel hooajal kindlasti kvaliteeti tõstnud. Karjaa sai kõva täienduse Jac Karlssoni kojunaasmise näol ning Dicken on pikalt kokkumänginud tiim. Cocksi mõjutas kahtlemata esinemine Meistrite ja Balti liigas, aga kipun arvama, et lõpuks seeriaid mängides on nad teiste jaoks liiga tugevad," analüüsis Maasalu kohaliku liiga hetkeseisu.