Käsipallileegion: Andris Celminš otsib Sloveenias koos tiimiga õiget tunnet

"Ise olen uues klubis hästi kohanenud. Tunda on, et tasemevahe on suur, aga see annab kõvasti motivatsiooni juurde. Mänguajaga võiks ehk parem seis olla, kuid treener õpib mind alles tundma. Kui välja arvata superkarikas Celje vastu, olen kõik antud võimalused ära kasutanud hästi," arvas Celminš.

Mait Patrail ja Hannover jätkavad täiseduga Bundesliga liidrina

Saksamaa Bundesligas jätkasid Mait Patrail ja TSV Hannover-Burgdorf ideaalset hooaja algust. Eestlane jäi küll väravata, aga kuuendas voorus võeti kuues võit, tulemusega 28:23 (15:9) võõrsil TVB Stuttgarti üle. Täiseduga liidermeeskonnale tuleb neljapäeval külla tiitlikaitsja SG Flensburg-Handewitt.

Kõige napimalt jäi 2. Bundesligas hooaja esimene punkt saamata Karl Roosnal ja HSG Krefeldil. 26 sekundit enne lõpuvilet viigistas Roosna oma teise tabamusega seisu, kuid praktiliselt koos sireeniga viskas Janar Mägi endine koduklubi EHV Aue 30:29 (17:12) võiduvärava.

Järjekordse kaotuse pidi vastu võtma ka TV Emsdetten, jäädes võõrsil 17:29 (5:13) alla liigaliidrile ASV Hamm-Westfalenile. Karl Toom viskas kaotajate poolel kaks väravat ja andis ühe resultatiivse söödu. Eestlaste klubid on 2. Bundesligas hetkel kahel viimasel tabeliastmel, Krefeld punktita ning Emsdetten kahe silma peal.

Hooaja esimene kaotus tuli vastu võtta Rasmus Otsal ja tema SG VTB/Altjührdenil, kui tugevuselt neljandas liigas kaotati 30:32 (15:17) Oberliga Nordsee uustulnukale HSG Schwanewede/Neuenkirchenile.

Zaporožje HC Motor sai Euroopa Meistrite liigas teise kaotuse, kui võõrsil jäädi alla Poola suurklubile Kielce PGE Vive tulemusega 26:33 (11:22). Dener Jaanimaa oli algkoosseisus, kuid jäi pärast 12. minutil saadud kaheminutilist karistust pikalt pingile. Teise poolaja keskel platsile naastes rassis eestlane nii kaitses kui rünnakul, ent väravaid ei visanud.

Molkova, Maasalu ja Varik startisid resultatiivselt ja võidukalt

Loe veel

Kolm eestlast alustasid eelmisel nädalal hooaega ning tegid seda resultatiivselt ja võidukalt. Siuntio IF oli Soome meistriliigas 34:28 (17:13) üle Åbo IFK-st, Sten Maasalu viskas üheksa ja Ott Varik kolm väravat. Alina Molkova tabas koguni 11 korda, kui Luksemburgi naiste kõrgliiga avavoorus alistas CHEV Diekirch kindlalt Handball Eschi 27:16 (15:5).

Rumeenias jätkavad Martin Johannson ja Bukaresti Steaua kaotuseta. Eesti koondise kapten kätt valgeks ei saanud, aga Steaua alistas võõrsil CSM Bacau 28:26 (15:12). Täiseduga tabelit juhtiva Bukaresti CS Dinamo järel tulevad kolm tiimi kümne punktiga, nende seas ka Steaua.

Võidukalt jätkasid Tšehhimaa kõrgliigas Martin Grištšuk ja Kristo Voika. Täiseduga Praha HC Dukla sai võõrsil 32:24 (16:10) jagu Hranice TJ Cementist, Grištšukil kolm tabamust. Sama palju väravaid viskas ka Voika, kui Nove Veseli TJ Sokol alistas võimsa teise poolajaga Jičini HBC Ronali 30:24 (12:16).

Rootsi esiliigas sai võidu- ja väravamaitse suhu Hendrik Varul, kelle tööandja Hammarby IF oli kodusaalis 29:21 (14:9) üle Amo HK-st. Varul viskas kaks väravat ja sama numbrini jõudis tema koondisekaaslane Armi Pärt, kelle HIF Karlskrona alistus kodus 27:33 (15:20) uustulnukale Kärra HF-ile.

Prantsusmaa esiliigas teenis esimese punkti tabelisse Nice'i Cavigal Handball, kes Jürgen Rooba kolme värava toel mängis 31:31 (17:15) viiki Grand Besancon Doubs HB'ga. Viigiliselt (27:27) lõppes ka Jesper Bruno Bramanise ja HV KRAS/Volendami kohtumine Hollandis, kodus Waalwijki RED-RAG/Tachose vastu, eestlaselt neli tabamust.