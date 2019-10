Käsipallileegion: Alina Molkova arvel on nelja liigamänguga 54 väravat

Erinevaid asjaolusid arvestades sai vahest kõige magusama võidu meie ainus õrnema soo esindaja. Alina Molkova tabas Luksemburgi meistriliigas lausa 14 korda, kui CHEV Diekirch alistas üllatavalt kindlalt valitseva meistri ja karikavõitja HB Käerjengi 34:24 (17:11)

Molkova: olen isegi üllatunud, kui palju väravaid on tulnud

"See oli ülioluline võit, sest meie naiskond on juba kolm aastat kas karikafinaalis või siis liigas Käerjengile alla jäänud. Valmistusime mänguks väga hoolikalt, läksime platsile rahulikult. Kõik teadsid, mida teha ja põhimõtteliselt viskasime ära kõik väravad, mis pidimegi ning tulemus oli selge," kirjeldas Molkova tähtsat võitu.

"Olen Diekirchis saanud palju vastutust ja isegi veidi üllatunud, kui palju väravaid on tulnud. Aga kindlasti sõltub see ka faktist, et sooritan kõik karistusvisked. Näiteks viimases kohtumises oli neid seitse," lausus nelja liigamänguga võimsad 54 tabamust vormistanud Molkova.

"Mängin jälle oma tavapärasel vasaksisemise positsioonil, aga Islandil saadud kogemus vasakäärena tuleb siin kasuks. Meil on palju kombinatsioone, kus minu roll on liikuda äärele ja tänu eelmiste hooaegade praktikale oskan sealgi tegutseda," sõnas kolm viimast Islandi kõrg- ja esiliigas mänginu.

"Luksemburgis meeldib mulle kõik – nii väikeriik ise kui ka käsipall. Naiskondade tase on küll erinev, aga siin kohtab palju erinevate rahvuste esindajaid ning kõik toovad mängu oma koolkonna tugevaid külgi," rõõmustas 22-aastane Molkova.

Celminši ja Voika koduklubid edenesid eurosarjas järgmisse ringi