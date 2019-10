Käsipallikoondist ootab ees MM-valikturniir

Eesti peatreener Thomas Sivertsson kutsus koondisse 16 mängijat, kellest üheksa teenivad leiba välisklubides. Kõiki paremaid koondada kahjuks ei õnnestu, sest viimasel hetkel langesid vigastustega rivist Saksamaa 2. Bundesligas heasse hoogu tõusnud Karl Toom, tema liigakaaslane Karl Roosna ning Sloveenias mängiv Andris Celminš.

"Viimased kaks päeva pole lihtsad olnud, esmaspäeval oli paberil üks meeskond, nüüd juba natuke teistsugune," tunnistas Sivertsson. "Eriti kahju on muidugi hüppeliigest vigastanud Karl Toomist, kes saanud klubis suure rolli, visanud kahe eelmise mänguga tosin väravat ja ootas ise väga koondisega liitumist."

Toomi asemel kutsuti koondisse Henri Hiiend, Celminšit asendab Sten Maasalu ning Roosnat debütant Otto Karl Kont. "Vigastused käivad käsipalliga kaasas ning peame võimalikult hästi reageerima. Hiiend ja Maasalu tegid eelmises tsüklis mitmeid mänge kaasa, nii et nende lülitumine on loomulik," lausus koondise eesotsas teist aastat alustav 54-aastane rootslane.

"Olen näinud välismaal pallivate meeste tegutsemist, jälginud Eesti liiga algust ja euromänge, nii et pilt on mul ees. Oleme kõvasti tööd teinud Türgi ja Belgia analüüsimisega, sest olukord, kus tuleb kahe päevaga pidada kaks kohtumist, on erakordne. Meil on Tallinnas vaid kolm treeningut ja mõned koosolekud enne pikka reisi ning peame viima mängijateni infot kahe vastase kohta korraga," sõnas Sivertsson.