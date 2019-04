Käsipallikoondise väravavahtide treener: Rasmus Ots tegi suurepärase mängu

Meeskonnasisene kliima on positiivne. Mulle meeldib kui suure isuga on kõik pallurid asja juures, nad on näljased edu järele ja tahavad selle nimel end arendada. Lisaks on tegu toredate inimestega. Mul oli esmaspäeval saabudes sünnipäev ja kogu tiim laulis mulle selle puhul. Ütleme nii, et nad on paremad käsipallurid kui lauljad, aga see oli südantsoojendav!"

Valikturniir jätkub pühapäeval Valmieras, kui kell 15.10 algavas mängus kohtuvad Läti ja Eesti uuesti.

Teises 4. alagrupi kohtumises oli Holland eile lähedal suurüllatusele, juhtis pea terve mängu Sloveenia vastu, ent kaotas 26:27 (12:11). Kolme vooru järel on Sloveenial 6, Lätil 4 ja Hollandil 2 silma, Eesti jätkab punktita.