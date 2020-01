Käsipallikoondise peatreener Sivertsson: peame 120 minutit keskendunult mängima

"Usun, et oleme heas seisus ja valmis võitude nimel võitlema. Peame 120 minutit keskendunult mängima, välja juurima eelmise tsükli liigsed lihtvead ning kui miskit ei õnnestu, siis kas üritama uuesti või teistmoodi, aga mitte ebaõnnestumisest pingeid võtma," teatas Sivertsson oma sõnumi meeskonnale.

Eesti koondis on MM- või EM-valikmängudes Luksemburgiga kohtunud viiel korral. Neli esimest võideti, viimati ehk 2015. aasta juunis jäädi Viljandis 26:29 alla. Lisaks on peetud kolm maavõistlust, kus Eesti saanud kaks ja vastased ühe võidu. Suurima skooriga edu saadi kümme aastat tagasi võõrsil toimunud sõprusmängus, kui Mait Patraili 15 värava toel võeti 43:29 võit.

EM-valikmäng toimub pealinnas Luxembourgis asuvas rahvuslikus spordikeskuses d'Coque, mis mahutab üle 8000 pealtvaataja. Mängu vilistab Portugali vendadest kohtunikepaar Daniel ja Roberto Accoto Martins ning kohtumise Euroopa Käsipalliliidu (EHF) delegaat Kyriakos Kaplanis Küproselt.

Eesti koondis EM-valikmänguks: Eston Varusk, Henri Sillaste, Alfred Timmo (kõik Põlva Serviti), Robin Oberg, Kaspar Lees (mõl. HC Tallinn), Martin Johannson (Bukaresti Steaua), Armi Pärt (HIF Karlskrona), Jürgen Rooba (Nice'i Cavigal Handball), Kristo Voika (Nove Veseli TJ Sokol), Rasmus Ots (SG VTB/Altjührden), Mait Patrail (TSV Hannover-Burgdorf), Dener Jaanimaa (Zaporožje HC Motor), Hendrik Varul (Hammarby IF), Karl Roosna (HSG Krefeld), Karl Toom (TV Emsdetten), Andris Celminš (Velenje RK Gorenje). Peatreener Thomas Sivertsson, treenerid Martin Noodla ja Janne Ekman.